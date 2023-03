In den letzten Wochen sind die Preise für Strom und Gas deutlich gesunken. Doch es könnte sich dabei nur um eine kleine Entspannung handeln. Der Eon-Chef warnt nämlich nun, dass die Preise bald wieder steigen werden. Davor könnt ihr euch ganz einfach schützen.

Eon-Chef: Preise für Strom und Gas werden steigen

Wer sich gerade nach einem neuen Tarif für Strom und Gas umschaut, hat Glück, denn die Preise sind in den letzten Wochen gesunken und liegen mittlerweile deutlich unter den Preisbremsen. Das soll aber nicht so bleiben, sagt der Eon-Chef Leonhard Birnbaum, dessen Unternehmen 14 Millionen Strom- und Gaskunden beliefert

Für diese Kunden könnte es in absehbarer Zeit spürbar teurer werden, denn die Großhandelspreise müssen an die Kunden weitergegeben werden. Dort sind die Preise zwar gefallen, Eon hat laut eigenen Aussagen aber nur 30 Prozent der Preisaufschläge an seine Kunden weitergegeben (Quelle: heise).

Eon könnte dabei als größerer Energieversorger in Deutschland zum Vorbild für andere Energieversorger werden, die dann auch ihre Preise für Strom und Gas erhöhen. Nachdem es zuletzt wieder deutlich nach unten ging, könnten die Preise für die meisten Kunden jetzt wieder steigen. Nur wer bei einem Umzug viel zu hohe Preise durch einen Neuvertrag zahlen musste, könnte heruntergestuft werden. Die meisten Kunden müssten hingegen mit höheren Preisen rechnen.

Jetzt Strom- und Gastarife mit Preisgarantie abschließen

Aktuell sind die Preise für Strom und Gas aber noch günstig, sodass ihr gegensteuern könnt, um einer Preiserhöhung zu entgehen. Geht dazu am besten auf Check24 und vergleicht dort die Preise (bei Check24 anschauen). Auch Aldi und Lidl bieten mittlerweile wieder Strom und Gas günstiger an.

Wichtig ist, dass ihr einen Tarif wählt, der eine Preisgarantie besitzt. Sollten die Preise im laufenden Jahr steigen, dann seid ihr davon ausgenommen. Wenn ihr beispielsweise zum April 2023 abschließt, dann seid ihr bis April 2024 sicher. Besonders bei Grundversorgern solltet ihr spätestens jetzt umsteigen, bevor die Preise wieder überall anziehen. Dort gibt es nämlich keine Preisgarantie.

