Normalerweise könnte man denken, dass ein Filmemacher seinen neuesten Streifen so gut bewirbt wie nur möglich. So jedoch nicht Studio Ghibli. Deren jüngster Film läuft aktuell in den Kinos, obwohl es nicht einmal Trailer dazu gibt. Schließlich sind aber doch erste Bilder aufgetaucht.

Studio Ghibli Facts

Hayao Miyazaki: Das letzte Werk des Ghibli-Produzenten

Nach über 25 Jahren meisterhafter Anime-Filme möchte sich Schöpfer Hayao Miyazaki aus der Produktion zurückziehen. Doch mit seinem letzten Film, welcher den Titel „Kimitachi wa Dō Ikiru ka“ (dt. Wie lebt ihr?) trägt, gibt der 82-Jährige noch einmal Rätsel auf.

Der Anime basiert auf einem Jugendroman von Genzaburo Yoshino aus dem Jahr 1937 und handelt vom Pazifikkrieg. Die Mutter des Hauptcharakters Mahito stirbt bei einem Luftangriff, wodurch die Familie aufs Land flieht. Mahitos Vater heiratet infolgedessen die jüngere Schwester seiner verstorbenen Frau und erwartet ein weiteres Kind von ihr. Mahito ist von dieser Situation vollkommen überfordert und flieht daraufhin in eine magische Welt, in der er sich erhofft, seine Mutter retten zu können.

Obwohl der Film mittlerweile bereits seit dem 14. Juli 2023 in den japanischen Kinos läuft, existieren keinerlei Trailer oder sonstige Werbung dafür. Lediglich ein einziges Plakat ist in Japan zu sehen gewesen. Auf Twitter sind nun erstmals Bilder des Films aufgetaucht, die aus einem offiziellen Buch stammen, das zum Film in Japan veröffentlicht wurde.

Den entsprechenden Post seht ihr hier:

Studio Ghibli: Neugier ist die beste Werbung

Gegenüber hollywoodreporter.com gibt Produzent Toshio Suzuki an, dass es gar nicht nötig wäre, großartig Werbung zu machen. Studio Ghibli habe sich über die Jahre ein Image aufgebaut, das dafür sorgt, dass die Leute aus reiner Neugier in die Kinos strömen. Mit diesem Film wollten sie genau das ausprobieren.

Des Weiteren sagt er, dass die Trailer, die bereits produziert waren, beinahe den gesamten Film verraten würden. Kinobesucher wären enttäuscht, wenn sie alle drei Trailer gesehen hätten und im Endeffekt feststellen, dass sie den gesamten Inhalt des Films bereits kennen.

Seine Premiere soll „Kimitachi wa Dō Ikiru ka“ unter dem internationalen Titel „The Boy and the Heron“ (Der Junge und der Reiher) am 7. September 2023 beim Toronto International Film Festival haben, bevor er nach und nach in den Kinos erscheint.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.