Fans der Arkham-Reihe warten schon lange auf das nächste DC-Abenteuer von Rocksteady – doch ein geleaktes Bild von Suicide Squad: Kill the Justice League sorgt nun bei vielen für eine herbe Enttäuschung.

Suicide Squad: Kill the Justice League – geleaktes Bild sorgt für Aufruhr

Mit Suicide Squad: Kill the Justice League will Publisher Warner Bros. einen weiteren Spiele-Erfolg im DC-Universum landen. Nach der gefeierten Arkham-Trilogie sind die Erwartungen an das für 2023 geplante Abenteuer über außer Kontrolle geratene Superhelden von Entwickler Rocksteady dementsprechend hoch. Ein geleaktes Bild vom Ingame-Menü weckt nun jedoch die Befürchtung, dass das Spiel ein Live-Service-Projekt mit Mikrotransaktionen werden könnte.

Wie bei Marvel’s Avengers? Battle Pass verschreckt Fans

Das Menü-Bild von Suicide Squad: Kill the Justice League wird aktuell auf Reddit und Twitter massiv von der Community kritisiert. Auf dem Screenshot sind mit Captain Boomerang, Harley Quinn, Deadshot und King Shark die vier spielbaren Hauptcharaktere zu sehen – die Fans interessieren sich allerdings viel mehr für die zentral platzierten Battle-Pass- und Store-Reiter, die Live-Service-Elemente für das Game zu bestätigen scheinen.

Auch die im Menü anwählbaren Missionen und die Loadout-Optionen erinnern an viele an das Games-as-a-Service-Desaster Marvel’s Avengers von Square Enix. Viele Kommentatoren zeigen sich von diesem ersten Eindruck ziemlich enttäuscht, auch wenn das 4-Spieler-Koop-Prinzip für manche bereits von vornherein auf ein Konzept hingedeutet hat, bei dem Live-Service und Mikrotransaktionen im Mittelpunkt stehen.

„Mein ganzer Hype für das Spiel ist schlagartig weg. Das ist das Letzte.“ ( Reddit-User wheresthelambsauceee )

) „Battle Pass? Loadout? Verschiedene Währungen? Darauf hab ich 8 Jahre gewartet lol.“ ( Reddit-User Relative_Cause1528 )

) „Yep. Das sieht seeeeeehr nach Avengers aus. Ich werde das ganz schnell auslassen, wenn das echt so wird.“ (Reddit-User shichibukai3000)

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu Suicide Squad: Kill the Justice League an:

SUICIDE SQUAD: KILL THE JUSTICE LEAGUE - Gameplay Trailer Deutsch German (2021)

