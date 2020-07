Zu seinem 35. Geburtstag könnte Nintendos Lieblingsklempner eine Remastered-Version von Super Mario Galaxy bekommen.

Update vom 01.07.2020 - 12:17 Uhr

Schon vor mehreren Monaten gab es Gerüchte, dass Nintendo mehrere Neuauflagen von „Super Mario“-Spielen plant. Anlass sei dabei der 35. Geburtstags des Klempners. Im „Instant Gaming„-Store ist nun eine Switch-Version von Super Mario Galaxy aufgetaucht.

Noch bietet die Seite so gut wie keine Infos über die Neuauflage des Klassikers. Die Produktseite spricht lediglich davon, dass es noch dieses Jahr erscheinen soll. Auch das Cover des Spiels ist identisch zur dem der originalen Version, mit dem Unterschied, dass ein Switch-Logo hinzugefügt wurde.

Originalmeldung vom 06.04. 2020 - 12:13 Uhr

Die Nintendo Switch soll in Zukunft einiges an Remastern des Super Mario-Franchises bekommen. Die Spiele kommen von den Plattformen Nintendo 64, GameCube, Wii und Wii U und sollen zum 35. Geburtstag von Super Mario als Teil der Feierlichkeiten erscheinen, so berichten es Quellen von VGC, Eurogamer und Gematsu.

Bei den Spielen soll es sich um Remaster-Versionen vonSuper Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy handeln. Des Weiteren wird an einer Deluxe Version von Super Mario 3D Worldgearbeitet, das einige neue Level enthalten soll. Ebenfalls in der Entwicklung soll neuer Teil der Paper Mario-Reihe sein.

Laut den Berichten war eine Ankündigung für die E3 2020 geplant. Ein offizielles Statement von Nintendo gibt es noch nicht.

Einige der alten 2D-Mario-Spiele sind bereits mit der Switch spielbar. Die klassischen Platformer Super Mario Bros. und Super Mario World sind zum Beispiel in eine Nintendo Switch Online-Abo enthalten.