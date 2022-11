Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken und flexiblen Laptop ist, findet mit Microsofts Surface-Modellen die ideale Lösung. Aktuell könnt ihr euch im Microsoft-Store das brandneue Surface Pro 9 sichern und bis zu 1.329 Euro auf das Premium-Notebook Surface Book 2 sparen. Wir zeigen euch, wie ihr euch die besten Black-Friday-Deals sichert.

Microsoft Surface Pro 9: Flexibel wie ein Tablet, leistungsstark wie ein Laptop

Mit dem neuen Microsoft Surface Pro 9 bekommt ihr ein leistungsstarkes 2-in-1-Gerät mit Laptop- und Tablet-Funktion, welches optional mit einer Tastatur und einem Stift ausgestattet werden kann. Egal, ob für euer Home-Office, Video-Calls, Serien-Streaming oder Games – dank des verstellbaren Kickstands könnt ihr jederzeit schnell und flexibel zwischen Tablet- und Laptop-Modus hin und her wechseln. Ein weiteres Highlight: Mit dem Surface Pro 9 habt ihr gleich zwei Thunderbolt-4-Anschlüsse und könnt so beispielsweise gleich mehrere 4K-Bildschirme anschließen. Kopfhörer oder Lautsprecher lassen sich per USB-C oder kabellos verbinden. Exklusiv im Microsoft-Store ehalten Schüler, Studierende, Eltern und Lehrkräfte bis zu 10 Prozent Rabatt auf das Surface Pro 9 sowie andere Microsoft-Laptops und Zubehör.

Das Surface Pro 9 wird mit Intel- und Qualcomm-Prozessoren unter gleichem Namen verkauft.

Wie für die Surface-Reihe üblich, könnt ihr euch das Surface Pro 9 frei nach euren Vorlieben konfigurieren – das günstigste Modell startet bei 1.299 Euro und kommt mit folgenden technischen Specs:

13-Zoll-PixelSense-Touchscreen

Windows 11

Intel Evo Core i5-Prozessor (12. Generation)

WLAN

Platin

8 GB RAM

256 GB SSD

bis zu 15,5 h Akkulaufzeit

879 g

Microsoft spendiert euch obendrauf kostenlosen Versand und Rückversand innerhalb von 60 Tagen.

Bis zu 50% Black Friday Rabatt auf Microsoft Certified Refurbished Produkte sichern

Wenn ihr alternativ auf der Suche nach einem starken Laptop-Schnäppchen seid, könnt ihr euch mit Gebrauchtgeräten sehr gute Deals sichern. Gerade für Surface-Geräte lohnt es sich, einen Blick auf die „Certified Refurbished“-Modelle zu werfen, um von nochmal reduzierten Preisen zu profitieren. Darunter beispielsweise aktuell das Surface Book 2 schon ab 619 Euro. Je nach Konfiguration könnt ihr bis zu 1.329 Euro sparen – beispielsweise für die Variante mit 15-Zoll-Display, Intel Core i7, 16 GB RAM und 1 TB Speicher. Die Gebrauchtgeräte werden dabei mit Microsoft-Originalteilen repariert und von Microsoft-Experten getestet und aufbereitet.



Alle Microsoft „Certified Refurbished“-Geräte enthalten:

12 Monate Standard-Garantie

Eine neue Verpackung

Rundum-Support

Alle Zubehörteile und Handbücher

Bei den Certified Refurbished Modellen handelt es sich um zertifizierte wiederaufbereitete Geräte, die technisch sowie optisch in einwandfreiem Zustand sind – ihr müsste also keine Angst vor etwaigen Defekten haben.

Tipp: Als berechtigte Studenten, Eltern oder Lehrer sichert ihr euch zusätzlich bis zu 10 Prozent Rabatt auf Certified Refurbished Modelle.

