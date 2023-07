Der Steam-Summer-Sale ist in vollem Gange und bietet so einige große und kleine Spiele zum rabattierten Preis an. Ein Open-World-Geheimtipp gehört auch zu den stark reduzierten Titeln im Sale – und der lohnt sich wirklich.

Survival im Mittelalter: Open-World-Hoffnung lockt mit großem Steam-Rabatt

Habt ihr schon einmal von Medieval Dynasty gehört? Falls ihr dieses ganz besondere Open-World-Survival-Spiel noch nicht besitzt, so solltet ihr jetzt einen genaueren Blick auf das Game werfen. Besonders ist an Medieval Dynasty vor allen Dingen der Genre-Mix: Zwischen Mittelalter-Rollenspiel, Lebenssimulation und Survival-Abenteuer steuert ihr hier euren Protagonisten durch das geheimnisvolle Abendland, erledigt Quests und baut euch eure eigene Dynastie auf.

Bis zum 13. Juli gibt es Medieval Dynasty noch mit 35 Prozent Rabatt auf Steam:

Medieval Dynasty Render Cube

In der First-Person-Perspektive erkundet ihr eine mittelalterliche Map, auf der ihr anfangs Ressourcen für euer erstes Haus sammelt. Dabei könnt ihr Quests in naheliegenden Dörfern erledigen und euren Charakter langsam aufleveln. Aber hier geht es nicht nur darum, sich ein Eigenheim zu bauen, sondern direkt ein ganzes Dorf aus dem Boden zu hauen und es mit freiwilligen Bewohnern zu füllen.

Nach und nach fällt ihr also Bäume, baut neue Gebäude, verbessert sie und sorgt dafür, dass eure wachsende Dynastie im Winter nicht erfriert. Nebenbei könnt ihr auch eine Frau heiraten und für Nachwuchs sorgen, immerhin altert euer Charakter: Wenn er verstirbt und ihr einen Nachkommen habt, so könnt ihr den Erben direkt übernehmen und einfach weiterspielen.

Seht den Trailer zum Erbschafts-Update in Medieval Dynasty:

Medieval Dynasty | offizieller Trailer zum Erben-Update

Auf Steam kann das Spiel sehr positive Bewertungen einheimsen und ist mittlerweile auch nicht mehr von Bugs geplagt, was früher durchaus der Fall gewesen ist. Stete Updates erweitern die Mittelalter-Sim um Inhalte, doch auch ohne sie erwartet euch in Medieval Dynasty eine 50-150 Stunden lange Story. Für den Preis von 19,49 Euro (30 Prozent Rabatt) auf Steam ist das ohne Frage ein Schnäppchen, das ihr euch nicht entgehen lassen solltet.

