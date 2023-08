Switch-Bestseller für 4 Euro: Simulator summt in die Nintendo-Charts

Die Nintendo-Switch-Charts haben einen neuen Überraschungs-Überflieger. Der kuriose Sim-Hit Bee Simulator ist um fette 90 Prozent reduziert und kann sich mit dem Sparpreis in der Bestseller-Liste einnisten.

4 Jahre nach dem Release darf der schräge Sim-Hit Bee Simulator in die Bestseller-Charts der Nintendo Switch brummen. Das originelle Spiel von Publisher Nacon ist derzeit auf schlappe 4 Euro reduziert und scheint in der Community jede Menge Anklang zu finden – sogar The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom muss sich da geschlagen geben.

Bee Simulator für die Nintendo Switch stark reduziert

Im Bee Simulator dürft ihr euch als flauschige Honigbiene die Zeit vertreiben. Ihr fliegt durch einen Park, sammelt Pollen, helft anderen Bienen und könnt an spannenden Flugrennen teilnehmen. Allerdings müsst ihr euch vor feindlich gesinnten Tierchen wie Wespen und Spinnen in Acht nehmen – und unbedingt verhindern, dass Menschen den Baum fällen, der das Zuhause eures Bienenstocks ist.

Schaut euch hier den Trailer für den Bee Simulator an:

Bee Simulator – Offizieller deutscher Trailer (zusammen mit NABU)

Der honigsüße Bee Simulator ist derzeit im Nintendo-Switch-eShop um satte 90 Prozent reduziert – somit könnt ihr euch das Spiel bereits für 3,99 Euro statt 39,99 Euro sichern. Das Angebot läuft noch bis zum 26. August 2023.

Nintendo Switch: Simulator krabbelt in die Bestseller-Liste

Dank dem Mega-Rabatt kann sich der Bee Simulator aktuell überraschend in die Top 5 der Nintendo-Charts schwingen – momentan landet das Spiel auf dem vierten Platz und lässt damit auch Tears of the Kingdom hinter sich. An den Top 3 kommt es allerdings noch nicht vorbei. FIFA 23 verteidigt mit einem ebenfalls starken Rabatt Platz 1, während Mario Kart 8 Delux auf Rang 3 landet. Dazwischen kann sich mit Brotato eine weitere Überraschung behaupten.

Kuriose Spiele sind auf der Switch keine Seltenheit – selbst ein Klopapier-Game hat auf der Konsole schon für Aufregung gesorgt:

