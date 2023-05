Die Nintendo-Switch-Charts haben einen neuen Überraschungs-Hit – dank eines fetten Rabatts von 90 Prozent hat sich der Thief Simulator auf leisen Sohlen nach ganz oben in der Bestseller-Liste geschlichen.

Mit Super Mario, The Legend of Zelda und Pokémon hat Nintendo einige der namhaftesten Spiele-Reihen der Games-Industrie hervorgebracht – doch in den Switch-Charts werden von Zeit zu Zeit auch unbekanntere Spiele nach ganz oben geschwemmt. Derzeit sorgt zum Beispiel der Thief Simulator in den Top 10 für Aufsehen, den ihr euch jetzt schon für 2 Euro schnappen könnt.

Thief Simulator ist überraschender Switch-Bestseller

Im Thief Simulator könnt ihr euch als Langfinger ausleben, auf nächtliche Diebestouren gehen und dabei alle Wertsachen einsacken, die nicht niet- und nagelfest sind. Bei euren Einbruchsmissionen müsst ihr euch aber natürlich clever und geschickt anstellen und strategisch vorgehen, damit ihr nicht von der Polizei erwischt werdet. Wenn ihr eure Beute in Sicherheit gebracht habt, könnt ihr sie im Anschluss in Pfandhäusern oder online zu Geld machen und von euren Einkünften neue Ausrüstung kaufen.

Schaut euch hier den offiziellen Trailer vom Thief Simulator an:

Thief Simulator: Official Trailer

Der Thief Simulator ist derzeit in Nintendos eShop um satte 90 Prozent im Preis reduziert – statt 19,99 Euro kostet er somit nur noch 1,99 Euro. Das Angebot ist noch bis zum 25. Mai 2023 gültig.

Nintendo Switch: Neues Zelda-Abenteuer thront über allen

In den Bestseller-Charts der Nintendo Switch zählt der Thief Simulator derzeit ohne Frage zu den großen Überraschungen – das Spiel landet derzeit auf Rang 3, direkt hinter dem ebenfalls überraschenden Indie-Hit Old Man’s Journey. Am absoluten Spitzenreiter The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom führt allerdings verständlicherweise einfach kein Weg vorbei. Die Top 5 werden derweil vom Dauerbrenner Mario Kart 8 und dem Multiplayer-Hit Among Us komplettiert. (Quelle: Nintendo)

Neben dem Thief Simulator ist im Nintendo-Switch-Shop ein Survival-Spiel aktuell ebenfalls um 90 Prozent im Preis reduziert:

