Switch-Kracher für nur 1,99 Euro: Beliebter Wild-West-Shooter im Angebot

1,99 Euro statt 19,99 Euro – Shooter-Fans können auf der Nintendo Switch aktuell ein echtes Schnäppchen ergattern. Das Wild-West-Abenteuer ist derzeit im eShop um satte 90 Prozent im Preis reduziert.

Sechs Jahre nach seinem ursprünglichen Release fand der Wild-West-Shooter Call of Juarez: Gunslinger 2019 seinen Weg auf die Switch. Wenn ihr das beliebte Outlaw-Abenteuer bislang noch nicht auf Nintendos Hybridkonsole gezockt habt, könnt ihr es euch nun zum Spottpreis sichern, denn im eShop ist es auf schmale 1,99 Euro reduziert.

Call of Juarez: Gunslinger im Nintendo eShop stark reduziert

In Call of Juarez: Gunslinger macht ihr euch als Kopfgeldjäger auf die Reise durch den Wilden Westen und bringt legendäre Banditen und Outlaws zur Strecke. Auf eurem Pfad zum gefürchteten Revolverhelden macht ihr in intensiven Schusswechseln keine Gefangenen und begleicht dabei auch noch eine ganz persönliche Rechnung.

Schaut euch hier den Launch-Trailer zu Call of Juarez: Gunslinger an:

Call of Juarez - Gunslinger - Launch Trailer

Gegenüber der PC-Version, die eine Metacritic-Wertung von 79 innehält, fällt die Switch-Version von Call of Juarez: Gunslinger mit einer Wertung von 72 zwar etwas ab, Shooter-Fans werden hier aber dennoch kurzweilige Unterhaltung finden (Quelle: Metacritic).

Für 1,99 Euro statt 19,99 Euro lohnt sich das Abenteuer für die meisten interessierten Gamer aber bestimmt – der Rabatt gilt übrigens noch bis zum 9. Juni 2024 (im Nintendo eShop ansehen).

Nintendo Switch: Shooter ballert sich in die Bestseller

Call of Juarez: Gunslinger robbt sich im Nintendo eShop aktuell auf Rang 16 vor – Tendenz steigend. Etwas weiter oben finden sich in den Charts derweil andere ebenso reduzierte Spiele wieder. Unter anderem landen Minecraft, Minecraft Dungeons und der Bus Driving Simulator 22 allesamt mit Rabatten von mindestens 50 Prozent in den Top 10 (Quelle: Nintendo).

Call of Juarez ist übrigens auch auf Steam aktuell um 90 Prozent reduziert und dabei sogar noch ein paar Cent billiger als auf der Switch:

