Auch 4 Jahre nach dem Start gehört die Nintendo Switch noch lange nicht zum alten Eisen – das belegen die jüngsten Verkaufszahlen. Dort findet sich auch die Top 10 der Switch-Bestseller wieder. Das sind die größten Dauerbrenner der Handheld-Konsole.

Nintendo Switch Facts

Top 10: Das sind die größten Switch-Dauerbrenner

Am 03. März 2017 startete Nintendo den Verkauf der Switch. Seitdem wurden über 89 Millionen Handheld-Konsolen abgesetzt. Schon jetzt ist klar: Die Nintendo Switch dürfte bald die Verkaufszahlen der Wii (101,63 Millionen) erreichen und sich damit den Titel der erfolgreichsten Nintendo-Heimkonsole unter den Nagel reißen.

Doch wie sieht es eigentlich an der Spiele-Front aus? Welche Switch-Games gehören zu den absoluten Topsellern der Handheld-Konsole? Auf einer offiziellen Internetseite listet Nintendo nicht nur die aktuelle Top 10 auf, sondern verrät auch, wie oft sich die Spiele verkauft haben. Hier der Überblick:

#1: Mario Kart 8 Deluxe – 37,08 Millionen verkaufte Einheiten

Mario Kart 8 Deluxe – 37,08 Millionen verkaufte Einheiten #2: Animal Crossing: New Horizons – 33,89 Millionen verkaufte Einheiten

Animal Crossing: New Horizons – 33,89 Millionen verkaufte Einheiten #3: Super Smash Bros. Ultimate – 24,77 Millionen verkaufte Einheiten

Super Smash Bros. Ultimate – 24,77 Millionen verkaufte Einheiten #4: The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23,2 Millionen verkaufte Einheiten

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – 23,2 Millionen verkaufte Einheiten #5: Pokémon Schwert & Schild: 21,85 Millionen verkaufte Einheiten

Pokémon Schwert & Schild: 21,85 Millionen verkaufte Einheiten #6: Super Mario Odyssey – 21,4 Millionen verkaufte Einheiten

Super Mario Odyssey – 21,4 Millionen verkaufte Einheiten #7: Super Mario Party 15,72 Millionen verkaufte Einheiten

Super Mario Party 15,72 Millionen verkaufte Einheiten #8: Pokémon Let's Go, Pikachu / Evoli – 13,57 Millionen verkaufte Einheiten

Pokémon Let's Go, Pikachu / Evoli – 13,57 Millionen verkaufte Einheiten #9: Splatoon 2 – 12,45 Millionen verkaufte Einheiten

Splatoon 2 – 12,45 Millionen verkaufte Einheiten #10: Ring Fit Adventure – 11,26 Millionen verkaufte Einheiten

Quelle: Nintendo

In unserem Video verraten wir euch, wie ihr noch mehr aus eurer Switch rausholt:

Switch-Bestseller: Sind die „besten“ Spiele auch die erfolgreichsten?

Man sieht: Nintendo konnte in den letzten Jahren einige dicke Erfolge auf der Switch verbuchen. Mehr als jeder dritte Switch-Besitzer hat sich laut den Daten Mario Kart 8 Deluxe oder Animal Crossing: New Horizons zugelegt – die beiden Spiele halten sich auch hierzulande bereits seit geraumer Zeit in den Charts.

Was jedoch auffällt: Die Liste der Switch-Topseller und die Liste der besten Switch-Spiele auf Metacritic stimmen nur bedingt überein. So finden sich dort zwar etwa auch Breath of the Wild (Platz 2), Super Mario Odyssey (Platz 3) und Super Smash Bros. Ultimate (Platz 8) wieder, ansonsten werden die ersten 10 Plätze jedoch von echten Indieperlen wie Hades, Undertale, Ori and the Will of the Wisps und Celeste dominiert (Quelle: Metacritic).

Was sagt ihr zu den offiziellen Switch-Bestsellern? Hättet ihr mit diesem Ergebnis gerechnet, oder hattet ihr ganz andere Spiele auf dem Schirm? Schreibt es uns in die Facebook-Kommentare!