Wenn es um OLED-Bildschirme geht, sorgt man sich schnell um das Einbrennen von Bildern. Diese Sorge gibt es auch bei der Switch OLED, doch ein Streamer kann euch die Angst vor sogenannten Burn-ins jetzt nehmen.

Nintendo Switch OLED: Streamer testete Bildschirm auf Herz und Nieren

Die Nintendo Switch gehört bereits seit Jahren zu den meistverkauften Konsolen weltweit und auch der Nachfolger, das OLED-Modell, hat die Markteinführung mit Bravour bestanden. Switch-Spiele sehen auf dem Bildschirm echt gut aus. Er ist größer und der Kontrast ist stärker – doch manche sorgen sich, dass der OLED-Bildschirm durch das Einbrennen von Bildern beschädigt werden könnte.

Ein YouTube-Streamer hat es sich deshalb zur Aufgabe gemacht, herauszufinden, ob der Bildschirm bei langem Gebrauch unter Burn-ins leidet. Er ließ seine Switch 1.800 Stunden lang eingeschaltet und kam am Ende zu einem überraschenden Ergebnis.

YouTuber Wulff Den veröffentlichte ein Video zu diesem Projekt. Er erklärt, dass er einen Ingame-Screenshot aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild und sein SplitPad verwendet, um sicherzustellen, dass sich nichts bewegt, das Display des Systems aber aktiv bleibt. Trotz der Betriebsdauer von fast 2.000 Stunden (das sind über zwei Monate), gab es am Ende keinen auffälligen Schaden. Ein genauer Vergleich zeigt, dass das Weiß auf dem Bild nur geringfügig dunkler war und das Blau einen ganz leichten Grünstich hat – etwas, das man fast nur sieht, wenn man es weiß.

Switch OLED: YouTuber kann Fans beruhigen

Wulff Den versichert euch, dass ihr euch um Burn-ins keine Sorgen machen müsst und dass er noch immer von der hervorragenden Qualität des OLED-Bildschirms überzeugt ist.

Aus den Kommentaren lässt sich herauslesen, dass er einigen mit diesem Test tatsächlich geholfen hat. So auch YouTube-Nutzer Drivillain:

„Jedes Mal, wenn ich meine OLED-Switch nur für eine Sekunde weglege, schalte ich sie in den Schlafmodus, um das Einbrennen zu verringern. Wenn ich das höre, entspanne ich mich tatsächlich ein bisschen.“

