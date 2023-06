Im Nintendo eShop sind wieder etliche Spiele knallhart reduziert. Auch Farm Tycoon ist wieder ein Schnäppchen. Statt 19,99 Euro müssen Switch-Spieler aktuell nur 99 Cent für den Bestseller ausgeben.

Switch-Hit Farm Tycoon ist stark reduziert

Knapp 1.400 Switch-Spiele sind aktuell im Nintendo eShop reduziert, darunter etwa auch das Outlast-Bundle, RollerCoaster Tycoon 3 und Worms W.M.D, die bis zu 85 Prozent günstiger angeboten werden. Über einen solchen Rabatt kann der Switch-Bestseller Farm Tycoon jedoch nur müde lachen, denn er ist aktuell um stolze 95 Prozent reduziert. Statt 19,99 Euro kostet der Switch-Hit nur 0,99 Euro – ein echtes Schnäppchen also.

Wahrscheinlich hat es Farm Tycoon auch gerade dank des Rabatts geschafft, sich seinen Weg in die eShop-Charts zu bahnen. Dort belegt das Management-Spiel aktuell den dritten Platz.

Im offiziellen Trailer von Farm Tycoon gibt es erste Gameplay-Szenen aus dem Spiel zu sehen:

Farm Tycoon – offizieller Switch-Trailer

Switch-Bestseller: Was für ein Spiel ist Farm Tycoon?

Bei Farm Tycoon handelt es sich um eine Art Hybriden aus Aufbauspiel und Simulation. Im Rahmen der Kampagne übernehmt ihr die Leitung eines heruntergekommenen Bauernhofs, den ihr langsam wieder auf Vordermann bringt. Wie ihr das anstellt, ist euch überlassen. Ob ihr euch beim Aufbau eurer Farm vor allem auf den Anbau und den Verkauf von Pflanzen konzentrieren wollt oder diese lediglich nutzt, um eure Nutztiere zu ernähren, könnt ihr selbst entscheiden.

Im Laufe der Zeit erhaltet ihr Zugriff auf neue Bauoptionen, um eure Farm weiter wachsen zu lassen und zu optimieren. Die Rentabilität und die Produktionsprozesse könnt ihr dank diverser Übersichten im Blick behalten.

Selbst der eine Euro ist euch noch zu teuer? Kein Problem! Diese Games auf der Switch könnt ihr komplett kostenlos spielen:

Farm Tycoon ist noch bis zum 11. Juni 2023 im Angebot. Wer also Interesse hat, sollte sich lieber beeilen und zeitnah einen Blick in den Nintendo eShop werfen. Solltet ihr den Rabatt verpassen, ist das aber auch nicht schlimm. Farm Tycoon ist des Öfteren so stark reduziert, sodass ihr wahrscheinlich nicht lange auf die nächste Rabattaktion warten müsst.