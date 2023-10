Switch-Spieler können durchatmen: Nintendo gibt wichtiges Versprechen ab

2024 erscheint der Nachfolger der Nintendo Switch – davon gehen zumindest alle aus. Doch wird dann aus der aktuellen Nintendo-Konsole? Spieler können durchatmen, denn Nintendo lässt ganz offiziell verlauten, dass die Switch zumindest noch bis 2025 neue Software bekommt.

Offiziell hat Nintendo zwar noch immer noch nicht bestätigt, dass im nächsten Jahr der Switch-Nachfolger auf den Markt kommt, doch die Indizien sprechen für sich. 2024 wird die Switch 2 in den Läden stehen.

Doch hat die Nintendo Switch ab diesem Zeitpunkt ausgedient? Zum Glück nicht. Das legt zumindest eine Aussage von Nintendo-Präsident Shuntaro Furukawa aus einem Interview mit Nikkei nahe, das von VGC übersetzt wurde:

„Wir arbeiten immer noch an Software für die Switch für das Geschäftsjahr bis zum 31. März 2025. (…) Was die Hardware betrifft, so werden wir nicht nur die Nachfrage nach neuer Hardware maximieren, sondern auch die Nachfrage nach Zweitkonsolen und Ersatzgeräten.“