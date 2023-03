Schon beim Release Anfang 2021 hagelte es für Valheim positive Kritik und das Indie-Spiel hielt sich über Monate in den Steam-Topsellern. Seit Kurzem können auch Xbox- und Xbox-Game-Pass Besitzer das Spiel genießen, doch was ist mit den anderen Plattformen?

Valheim Facts

Valheim: Nur auf PC und Xbox verfügbar

Das Action-Adventure Valheim wurde quasi über Nacht zu einem der beliebtesten Indie-Titel überhaupt. Die Möglichkeiten und die Atmosphäre in dem Spiel sorgten für explodierende Spielerzahlen. Diese könnten sich jetzt noch vervielfacht haben, denn kürzlich erschien Valheim auch für die Xbox-Konsolen und den Xbox Game Pass.

Nintendo und Sony schauen bisher allerdings in die Röhre und es sieht auch nicht so aus, als würde sich das künftig ändern. Im Rahmen eines Interviews mit Xbox Expansion Pass (XEP) äußerte sich Iron Gate Studios Senior Developer Jonathan Smårs zu weiteren Implementierungen. Umsetzungen für Plattformen wie die PlayStation und Nintendo Switch seien derzeit nicht geplant. In der fernen Zukunft könnte sich das noch ändern, doch derzeit hätte das Studio lediglich Xbox im Blick (Quelle: XEP).

Macht euch einen ersten Eindruck von der Xbox-Version:

Valheim – offizieller Xbox-Ankündigungs-Trailer

Was macht Valheim so erfolgreich?

Im Gegensatz zu vielen anderen Spielen konnte man Valheim bereits nach dem Release schon als fertiges Spiel bezeichnen. Bugs und Fehler waren minimal, außerdem waren die Möglichkeiten rund um das Bauen, den Multiplayer und die Herausforderungen schon ziemlich ausgereift.

Seit dem Release im Februar 2021 hat sich trotzdem einiges getan und die Entwickler haben sich regelmäßig darum gekümmert, dass das Spiel neue Inhalte erhält. Erst kürzlich wurde mit einem Update ein weiteres Biom hinzugefügt, außerdem können sich Spieler unter anderem über neue Rohstoffe und Materialien sowie neue Crafting-Rezepte freuen.

Auf Steam erreicht Valheim die Wertung „Äußerst positiv“. Gelobt werden unter anderem die „erstaunlichsten, realistischsten, um nicht zu sagen gefährlichsten Biome“, die Spiele dieser Art zu bieten haben. Auch die Soundeffekte seien großartig. Zusätzlich werden das Crafting und der Siedlungsbau positiv hervorgehoben (Quelle: Steam).

Noch befindet sich Valheim übrigens in der Early-Access-Phase. Das heißt, derzeit könnt ihr euch das Spiel noch für 19,99 Euro bei Steam (jetzt bei Steam ansehen) und 15,99 Euro bei Microsoft (jetzt im Microsoft Store ansehen) dauerhaft sichern oder über den Xbox Game Pass spielen, solange Valheim in der Bibliothek zur Verfügung steht. Es ist wahrscheinlich, dass das Spiel deutlich teurer wird, wenn es diese Anfangsphase verlässt.