Switch-Wunder: Nintendo hat es mal wieder geschafft

Wird die Nintendo Switch jemals untergehen? Wenn man sich die aktuellen Geschäftszahlen von Nintendo ansieht, könnte man meinen, dass sich die Handheld-Konsole auch in 10 Jahren noch ordentlich verkauft. Denn Nintendo hat es tatsächlich geschafft, die Zahlen vom Vorjahr noch einmal zu toppen.

Nintendo Switch Facts

Nintendo Switch verkauft sich besser als im Vorjahr

Die Nintendo Switch ist ein echter Konsolen-Dauerbrenner. Über 132 Millionen Mal hat sich der kompakte Handheld seit seinem Marktstart schon verkauft und ein Ende ist nicht in Sicht. Das legen zumindest die aktuellen Geschäftszahlen von Nintendo nahe, die der Konzern kürzlich veröffentlichte.

Besonders überraschend: Obwohl es immer mehr Gerüchte rund um die Switch 2 gibt, hat es Nintendo irgendwie geschafft, im Zeitraum von April 2023 bis September 2023 noch einmal mehr Switch-Konsolen zu verkaufen als im Vorjahreszeitraum. Zum Vergleich: Letztes Jahr gingen in dieser Zeit 6,68 Millionen Switch-Konsolen über die Ladentheke, dieses Jahr waren es 6,84 Millionen – das entspricht einem Anstieg von 2,4 Prozent.

Vor allem das OLED-Modell erfreut sich großer Beliebtheit. Hier steigt die Absatzzahl um satte 32,8 Prozent, während die Verkäufe des normalen Switch-Modells um 44 Prozent zurückgehen.

Für wen lohnt sich überhaupt die Anschaffung der teureren OLED-Version der Nintendo Switch? Wir verraten es euch im Video:

Nintendo Switch: So schlägt sich die OLED-Version Abonniere uns

auf YouTube

Nintendo Switch OLED Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 08.11.2023 08:51 Uhr

Geschäftszahlen: Nintendo lässt die Hosen runter

Was die Investoren ebenfalls freuen dürfte: Der Umsatz mit digitalen Spielverkäufen ist im Vergleich zum Vorjahr drastisch gestiegen. Statt umgerechnet 1,16 Milliarden Euro sind es im gleichen Zeitraum 2023 stolze 1,35 Milliarden Euro. Laut Nintendo ist hierfür vor allem The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom verantwortlich. Die meisten Switch-Besitzer griffen in dem Fall zwar zur physischen Version, bei den insgesamt über 19,5 Millionen verkauften Einheiten gab es aber anscheinend auch genug Fans, die sich die digitale Version zulegten.

Ob es Nintendo schafft, das Switch-Kunststück nächstes Jahr noch einmal zu wiederholen, bleibt abzuwarten. Schließlich geht man in der Gerüchteküche bereits seit Langem davon aus, dass der Switch-Nachfolger 2024 an den Start geht. Spätestens das dürfte den Verkaufszahlen der ersten Switch einen heftigen Dämpfer verpassen.

Was muss die Switch 2 auf dem Kasten haben, um noch erfolgreicher als die Switch zu werden? Die GIGA-Redaktion verrät es euch:

Switch-Nachfolger: Das sollte die Switch 2 können! Abonniere uns

auf YouTube

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.