In den 90er-Jahren waren sie auf jedem Schulhof zu finden, dann gerieten sie schnell in Vergessenheit – und jetzt sind sie wieder da. Tamagotchi feiern noch in diesem Jahr als Wearable ein Comeback. Die digitalen Haustiere am Handgelenk kehren pünktlich zum 25. Geburtstag wieder zurück. Ein erstes Video zeigt die Neuauflage.

Tamagotchi: Bandai plant Neuauflage als Wearable

Wer an die 90er-Jahre denkt, der hat neben Eurodance und der Kelly Family wohl auch schnell Tamagotchis im Blick. Eingeführt wurden die digitalen Haustiere Ende 1996 in Japan, ein halbes Jahr später waren sie dann auch in anderen Ländern zu haben. Nun hat sich der Hersteller Bandai dazu entschlossen, zum 25. Geburtstag eine Neuauflage zu veröffentlichen.

Im Gegensatz zum Original, wo noch auf ein monochromes Display gesetzt wurde, soll die neue Variante als Wearable mit Farbdisplay glänzen. Gesteuert werden die Haustiere per Berührung und per Sprache, wie einem ersten Video zu entnehmen ist. Darüber hinaus soll das Produkt noch Fitness-Funktionen wie einen Schrittzähler beinhalten. Ob und inwiefern das einen Einfluss auf das Leben der Tamagotchis hat, bleibt abzuwarten.

Am Spielprinzip dürfte sich hingegen nichts ändern. Besitzer müssen sich um ihre digitalen Haustiere kümmern und sie zum Beispiel mit Essen versorgen. Geschieht das nicht, dann sterben die Haustiere schon nach wenigen Tagen. Ganz wie beim Original hat sich Bandai erneut für eine Ei-Form beim Design entschieden. Eine ganze Reihe an neuen Charakteren sollen Kunden bei Laune halten.

Mehr zur Tamagotchi-Neuauflage gibt es hier im Video:

„Tamagotchi Smart“ ab November in Japan

Hersteller Bandai möchte „Tamagotchi Smart“ laut einem Bericht von Kotaku im November 2021 in Japan veröffentlichen. Unklar bleibt bislang, ob das Wearable auch außerhalb Japans in den Handel gegeben wird.