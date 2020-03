Tarif-Knaller: 20 GB LTE-Datenvolumen & Allnet-Flat für 14,99 Euro im Monat

Einen echten Knaller-Tarif hat aktuell Mobilcom-Debitel im Angebot: Zum Preis von nur 14,99 Euro im Monat* gibt es satte 20 GB LTE-Datenvolumen mit Höchstgeschwindigkeit, eine Allnet-Flat in alle deutschen Netze und SMS-Flat – und monatlich kündbar ist der Tarif auch noch. GIGA hat die Details für euch zusammengefasst.

Allnet-Flat mit 20 GB LTE-Datenvolumen für 14,99 Euro im Monat

Mobilcom-Debitel haut einen neuen Tarif-Knaller raus. Ab sofort gibt es den Tarif „Allnet 20 GB LTE (monatlich kündbar)“ mit dickem Rabatt. Statt normalerweise 34,99 Euro pro Monat, muss man aktuell nur 14,99 Euro im Monat zahlen. Damit spart man satte 20 Euro – jeden Monat. Doch was bekommt man eigentlich genau dafür? Im Grunde ein Rundum-sorglos-Paket, wie sich zeigt.

Alle wichtigen Tarif-Details im Überblick:

Anbieter: Mobilcom-Debitel

Netz: o2

Allnet-Flat in alle deutsche Netze

SMS-Flat in alle deutschen Netze

20 GB LTE-Datenvolumen (225 MBit/s)

(225 MBit/s) EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 14,99 Euro

Bereitstellungsgebühr: 39,99 Euro

Datenautomatik: nein

Im Gegensatz zu den sonstigen Tarif-Deals, wo die Geschwindigkeit oft auf 21,6 MBit/s beschränkt ist, kann man hier mit der vollen Leistung auf das Netz von o2 zugreifen. In einigen Regionen ist das Mobilfunknetz von Telefónica schwach, in anderen Regionen hingegen sehr stark. Der Ausbau läuft und es wird von Monat zu Monat immer besser. Man bindet sich zudem nicht für zwei Jahre an den Tarif. Wer jetzt abschließt, bekommt nicht nur die maximal mögliche Geschwindigkeit und den stark reduzierten Preis, sondern auch noch die Möglichkeit monatlich zu kündigen. Als kleinen Bonus gibt es noch Deezer Premium für vier Monate kostenlos.

Bevor das 3G-Netz abgeschaltet wird solltet ihr umsteigen. Alle Informationen dazu:

Mobilcom-Debitel: Für wen lohnt sich dieser Tarif-Deal?

Für alle, die möglichst günstig viel LTE-Datenvolumen mit voller Geschwindigkeit benötigen und sich nicht für 24 Monate binden wollen. Man kann zudem so viel telefonieren und SMS verschicken, wie man möchte. EU-Roaming gehört auch dazu. Also das volle Programm im o2-Netz – ohne Einschränkungen zum Hammerpreis.

Der Rabatt von 20 Euro im Monat gilt maximal für die ersten 24 Monate. Ihr solltet also nicht vergessen, innerhalb von 24 Monaten zu kündigen, da der Preis dann wieder auf 34,99 Euro im Monat steigt. Da ihr monatlich kündigen könnt, ist das aber kein Problem. Ihr müsst nur dran denken.