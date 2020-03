Tarif-Knaller: Samsung Galaxy S10 + PS4 Pro + 18 GB LTE im Telekom-Netz zum Superpreis

Handy, Konsole und Tarif top – und das zu ’nem irren Preis – mehr muss man eigentlich nicht sagen. Okay: Bei Saturn und MediaMarkt bekommt man gerade das Samsung Galaxy S10 mit Vertrag und 18 GB Daten im Telekom-Netz im Bundle. Dazu gibt es außerdem eine PS4 Pro. Das alles für unter 32 Euro im Monat.

Das Handy: Samsung Galaxy S10

Mit dem Galaxy S10 hat Samsung einiges richtig gemacht. Für ein relativ kompaktes Gerät hat es ein großes, beinahe die ganze Front füllendes Display mit kleinem „Punchhole“ für die Frontkamera, genug Leistung und eine tolle Triple-Kamera. Negativpunkte: Die Akkulaufzeit ist „nur okay“ und mit dem Galaxy S20 ist der Nachfolger mittlerweile offiziell vorgestellt. Trotzdem ein Super-Telefon, das auch noch länger mit Updates versorgt werden dürfte. Im Test zum Samsung Galaxy S10 vergibt GIGA eine Top-Wertung von 88 %! Zur Wahl stehen die Farben Schwarz, Weiß, Blau, Grün und Silber.

Der Vertrag: Allnet-Flat im Telekom-Netz mit 18 GB Daten

Der Vertrag „Green LTE Aktion“ läuft über Mobilcom-Debitel, die SIM-Karte funkt im Telekom-Netz. Neben einer Telefonie- und SMS-Flat in alle deutschen Netze (Festnetz und mobil) sind auch 18 GB Daten mit einer LTE-Maximalgeschwindigkeit von 21,6 MBit/s enthalten. Die Geschwindigkeit reicht für alle normalen Anwendungsfälle, inklusive Videostreaming von YouTube, Netflix und dergleichen. EU-Roaming ist natürlich auch dabei, außerdem erhält man Zugriff auf die freenet Hotspot-Flat, mit der man auf 50 Millionen WLAN-Hotspots in 120 Ländern zugreifen kann.

Die Konsole: PlayStation 4 Pro

Die PS4 Pro ist die Konsole für alle, die ihre Spiele auf einem 4K-Fernseher oder mit, gegenüber der regulären PS4/Slim, verbesserter Grafik auch auf Full-HD-Fernsehern genießen möchten. Leistungsmäßig reicht sie nicht ganz an die Xbox One X heran, dafür entschädigt das große Spieleangebot, unter anderem mit exklusiven Titeln wie God of War, Horizon: Zero Dawn, der Uncharted-Reihe, Spider-Man, Death Stranding und The Last of Us – all diese gibt es bislang nur auf der PS4. Die Konsole in diesem Angebot beinhaltet 1 TB Speicher und 1 Controller, aber kein Spiel.

Das Angebot

Der Vertrag hat eine Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten. Wir empfehlen euch grundsätzlich, Verträge rechtzeitig zu kündigen, da man nach der Mindestvertragslaufzeit in der Regel mehr bezahlen muss.

Geht man von 24 Monaten Vertragslaufzeit aus, zahlt man 24 × 31,99 Euro = 767,76 Euro Grundgebühr. Dazu kommen einmalige Kosten in Höhe von 88,99 Euro zu Vertragsbeginn (49 Euro Gerätezuzahlung + 39,99 Euro Anschlussgebühr, keine Versandkosten). Insgesamt zahlt man also 864 Euro in 24 Monaten oder, rechnerisch und durchschnittlich, 35,70 Euro im Monat.

Halten wir den Wert der Hardware dagegen: Aktueller Online-Bestpreis für die PS4 Pro sind laut idealo 303,83 Euro inklusive Versand. Das günstigste Samsung Galaxy S10 kostet laut idealo derzeit 560,89 Euro. Der Gesamtwert für die Hardware alleine beträgt also bereits 864,72 Euro.

Soll heißen: Wer die Hardware möchte, macht bereits rechnerisch einen kleinen Gewinn von 6,25 Euro! Dazu gibt es den wirklich tauglichen Handyvertrag im Telekom-Netz. Beachtet bitte, dass es sich hier nur um rechnerische Wertangaben handelt. Zum einen können die sich ändern, zum anderen werdet ihr beim Weiterverkauf vermutlich nicht soviel herausbekommen. Das Angebot lohnt sich also vor allem dann für euch, wenn ihr selbst Bedarf an der PS4 Pro und dem Handy nebst Vertrag habt.

