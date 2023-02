Der Release von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom steht quasi vor der Tür. Deshalb ist es nicht allzu verwunderlich, dass nun der erste große Leak seine Runde macht: Bilder vom offiziellen Artbook zu Tears of the Kingdom sind aufgetaucht – und zwar sehr viele Bilder. Nintendo ist darüber nicht so glücklich, wie es die Fans sind.

Tears of the Kingdom: Zelda-Leak rast durch Reddit und Co.

Nehmt es als Warnung vor Spoilern oder als Anreiz, euch mehr mit dem Leak zu beschäftigen: Etliche Bilder des offiziellen Artbooks zu Tears of the Kingdom schwirren durch das Internet und erobern alle möglichen Social-Media-Kanäle. Wie ihr euch vorstellen könnt, wird im Artbook natürlich nicht Wort für Wort die Story des Spiels gespoilert. Einige Bilder jedoch zeigen bestimmte Charaktere, die aus dem Franchise bekannt sind und gewisse Anhaltspunkte geben.

Ihr wollt selbst einen Blick auf die Bilder werfen? Der Text zum Artbook ist japanisch, doch sicherlich gibt es auch hierfür bereits Übersetzungen (falls ihr kein Japanisch sprecht). Nintendo ist derweil schon dabei, verschiedene Reddit-Posts und andere Beiträge zu löschen, aber es ist unwahrscheinlich, dass der Publisher die Bilder jetzt noch ganz aus dem Netz fegen kann.

Falls ihr mehr über die Bilder wissen wollt, ohne euch zu spoilern: Größtenteils zeigen sie Ausrüstung für Link oder dessen Feinde sowie nutzbare Items, Landschaften, Tiere, Feinde und eben Charaktere. Gerade letzte spoilern euch dahingehend, dass sie scheinbar im Spiel vorkommen – und damit etwas über die Geschichte von Tears of the Kingdom verraten.

Falls ihr mehr zu den Story-Spoilern und Fan-Theorien lesen wollt, empfehlen wir euch einen Blick in das offizielle Reddit-Forum von The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Reddit-Post zu einer Fan-Theorie).

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ist der Nachfolger zum erfolgreichen Action-RPG Breath of the Wild und erscheint voraussichtlich am 12. Mai 2023 exklusiv für Nintendo Switch.