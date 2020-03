Telekom-Aktion: DSL, Festnetz & Handy-Tarif zum günstigen Einheitspreis

Die Telekom hat für wenige Tage eine Aktion gestartet, bei der Neukunden für nur 50 Euro ein Rundum-Sorglos-Paket für Zuhause und unterwegs bekommen. GIGA hat die Details für euch.

Telekom startet neue MagentaEINS-Aktion

Alles aus einer Hand. So könnte man die neue MagentaEINS-Aktion der Telekom beschreiben. Man bekommt als Neukunde für 49,95 Euro monatlich für 24 Monate nicht nur einen DSL-Anschluss für zuhause mit 100 MBit/s sowie Telefon-Flat in alle deutschen Netze, sondern eben auch eine SIM-Karte fürs Handy mit Allnet-Flat und 10 GB LTE-Datenvolumen. Das ist ein wirklich attraktiver Preis, wenn man bedenkt, was die Telekom-Tarife sonst einzeln kosten. Man kann laut der Telekom sogar vom Festnetz aus ins Mobilfunknetz anrufen – ohne Aufpreis.

Beim Handy-Tarif ist man auch sehr gut ausgestattet. Die 10 GB LTE-Datenvolumen sind mit 50 MBit/s verfügbar. Dazu kann man so viel telefonieren und SMS verschicken, wie man möchte. Außerdem ist der Zugang zu den Hotspots kostenlos. EU-Roaming inklusive Schweiz ist auch dabei.

Normalerweise müsste man für den Tarif bei der Telekom ca. 55 Euro zahlen, dann aber nur mit der Hälfte des mobilen Datenvolumens. Umso mehr lohnt sich der Deal für alle, die genau jetzt einen neuen Anschluss für Zuhause und unterwegs suchen. Die Aktion läuft nur bis zum 6. April 2020.

Telekom-Aktion: Nur für Neukunden

Einen Wermutstropfen hat die Telekom-Aktion natürlich. Sie richtet sich nur an Neukunden. Man kann also nicht von einem anderen Tarif wechseln und so von der Aktion profitieren. Ist man aber bei der Telekom sowohl mit dem Handyvertrag als auch Festnetz und DSL, dann sollte man auf jeden Fall die MagentaEINS-Vorteile nutzen und bares Geld sparen. So können auch Bestandskunden noch ein wenig herausholen. Oft lohnt sich auch ein Blick auf aktuelle Aktionen der Telekom. Generell sollte man alle zwei Jahre Preise vergleichen und wechseln. So kann man Jahr für Jahr wirklich viel Geld sparen.