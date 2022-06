Nicht nur Telekom, Vodafone, o2 und 1&1 kämpfen um ihre Kunden am Mobilfunkmarkt. Auch jede Menge Anbieter ohne eigenes Netz mischen mit und machen den Großen die Kunden abspenstig. Nirgends ist dabei die Kundentreue so groß wie bei einem bekannten Billig-Anbieter.

Telekom abgeschlagen: Aldi Talk hat die treusten Kunden

Wer sich einen günstigen Vertrag fürs Smartphone sichern will, sollte öfter mal den bisherigen kündigen und einen Anbieterwechsel in Betracht ziehen. Diese Binsenweisheit funktioniert noch immer, denn in der Regel könnt ihr mit Neukunden-Rabatten ein gutes Geschäft machen – oder aber euer alter Anbieter bessert die Konditionen nach, um euch zu halten.

Kundentreue ist Vodafone, Telekom und Co. wichtig, große Sorgen brauchen sie sich nicht zu machen, dass die zahlende Kundschaft zur Konkurrenz läuft. Das geht aus dem ersten Quartalsbericht des Mobilfunk-Reports von YouGov hervor (Quelle: YouGov). Demnach können sich die großen deutschen Mobilfunk-Anbieter über eine solide, treue Kundenbasis freuen: Für im Schnitt 50 Prozent kommt ein Wechsel des Anbieters in den kommenden 12 Monaten nicht in Frage.

Die Telekom hat unter den „Big 4“ in Deutschland noch die Nase vorn. 59 Prozent der Kunden wollen dem Bonner Unternehmen die Treue halten. 1&1 liegt genau auf dem Durchschnitt von 50 Prozent, während Vodafone und o2 mit je 45 Prozent die wenigsten Kunden dauerhaft überzeugen können. Doch sie alle werden in den Schatten gestellt.

Der Billig-Anbieter Aldi Talk kann 64 Prozent seiner Kunden begeistern, für sie kommt ein Wechsel zur Konkurrenz nicht in Frage. Auch Lidl Connect als Aldi-Konkurrent schneidet gut ab, landet mit 57 Prozent aber hinter der Telekom auf Platz 3. Dem eigenen Billig-Anbieter im Netz der Telekom, Congstar, halten 54 Prozent der Befragten die Treue.

Vodafone kann Kunden nicht zufriedenstellen

Auch wenn mehr Kunden die Telekom verlassen, als Aldi Talk den Rücken kehren würden, braucht man in Bonn nicht unzufrieden mit den Ergebnissen der Marktanalyse von YouGov zu sein: Bei der Kundenzufriedenheit holt sich die Telekom Platz 1 im Vergleich der Big 4 mit 84 Prozent. Knapp folgen o2 (83 Prozent) und 1&1 (82 Prozent). Nur Vodafone hat mit 77 Prozent Nachholbedarf.