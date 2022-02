Die Deutsche Telekom reagiert auf den Angriffskrieg in der Ukraine. Deutsche Kunden können ab sofort kostenfrei in die Ukraine telefonieren und SMS senden. Das gilt sowohl im Fest- wie auch im Mobilfunknetz. Congstar-Kunden werden Gespräche und Kurznachrichten ebenfalls nicht berechnet.

Telekom: Keine Kosten für Ukraine-Anrufe

Aufgrund der dramatischen Situation in der Ukraine verzichtet die Deutsche Telekom vorübergehend auf Gebühren. Kunden, die vom deutschen Fest- oder Mobilfunknetz der Telekom aus in der Ukraine anrufen, können das ab sofort kostenlos machen. Auch für SMS fallen keine Gebühren an. Roaming innerhalb der Ukraine soll darüber hinaus „bis auf Weiteres“ kostenfrei bereitgestellt werden, wie es in der Ankündigung heißt.

Das Angebot gilt der Telekom zufolge sowohl für Privatkunden wie auch für Geschäftskunden des Konzerns. Wer nicht bei der Telekom direkt, sondern über die Tochterfirma Congstar telefoniert und SMS in die Ukraine schreibt, wird ebenfalls nicht zur Kasse gebeten (Quelle: Deutsche Telekom bei Twitter).

„Wir haben eine große Anzahl von Menschen mit ukrainischen Wurzeln in Deutschland“, erläutert ein Sprecher der Telekom. „Sie stehen in Kontakt mit ihren Verwandten und Bekannten und machen sich Sorgen“. Die Telekom möchte ihren Beitrag dazu leisten, den Kontakt aufrechterhalten zu können.

Im Video: Das macht einen guten Handytarif aus.

Telekom: Sorge um Entwicklungszentrum in Russland

Die Telekom hat in der Ukraine keine Beschäftigten und eigenen Angaben zufolge würden auch „keine Lieferbeziehungen“ bestehen. Rund 2.000 Mitarbeiter sind aber in der russischen Metropole Sankt Petersburg beschäftigt, die dort vorwiegend als Programmierer für T-Systems arbeiten. Bezahlung und Versorgung soll laut Telekom-Finanzvorstand Christian Illek über Sofortmaßnahmen sichergestellt werden. Man sei „entsetzt über den russischen Angriff in der Ukraine“ und möchte „für die Menschen, die dort arbeiten, Visa anbieten“.