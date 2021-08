Wer aktuell auf der Suche nach einem kleinen Handytarif im Telekom-Netz ist, sollte sich das aktuelle Crash-Angebot ansehen. Für gerade einmal 2,99 Euro im Monat bekommt ihr 100 Frei-Minuten sowie -SMS und immerhin 1 GB Datenvolumen. GIGA hat die Details.

Telekom-Netz: Kleiner 1-GB-Handytarif für 3 Euro im Monat

Ihr surft mit eurem Smartphone meist im WLAN und benötigt auch keine Flatrate für Telefonie oder SMS? Dann kommt das Angebot der Mobilfunkmarke Crash gerade recht: Für nur 2,99 Euro im Monat bekommt ihr einen Mini-Tarif im gut ausgebauten Telekom-Netz mit 1 GB Datenvolumen sowie 100 Frei-Minuten und 100 Frei-SMS. Nach 24 Monaten Mindestlaufzeit zahlt ihr also einen Gesamtbetrag von 76,75 Euro – inklusive Anschlussgebühr in Höhe von 4,99 Euro. Das entspricht rund 38 Euro im Jahr und ist damit deutlich günstiger als Jahresflats von Aldi, Tchibo und Co.

Ein echtes Schnäppchen, da es solche günstigen Tarife meist nur im o2-Netz gibt, selten auch mal im Vodafone-Netz. Ein extrem gutes Angebot für Sparsame, die Großeltern oder natürlich Kinder. Normalerweise kostet der Handytarif 6,99 Euro im Monat, ist für kurze Zeit aber um mehr als die Hälfte reduziert, bei Interesse solltet ihr euch schnell entscheiden.

Die Details des Tarifs im Überblick:

Anbieter: Crash (Mobilcom-Debitel)

Netz: Telekom

1 GB Datenvolumen (max. 25 MBit/s)

(max. 25 MBit/s) 100 Frei-Minuten (danach 9 Cent/Minute)

100 Frei-SMS (danach 9 Cent/SMS)

EU-Roaming inklusive

Grundgebühr pro Monat: 2,99 Euro

Einmalige Bereitstellungsgebühr: 4,99 Euro

24 Monate Mindestlaufzeit, 3 Monate Kündigungsfrist

Beachtet allerdings den Tarif rechtzeitig – spätestens 3 Monate vor Laufzeitende – zu kündigen, da sich die Grundgebühr ab dem 25. Monat auf den Normalpreis von 6,99 Euro erhöht.

Warum ihr eure Verträge immer zum Ende der Mindestlaufzeit kündigen solltet, verrät euch Frank in diesem Video:

Telekom Tarif-Schnäppchen: Für wen lohnt sich das Angebot?

Im Grunde für alle Schnäppchenjäger, die wissen, dass sie mit 1 GB LTE-Datenvolumen pro Monat auskommen. Zum Preis von 2,99 Euro bekommt ihr selten so ein Paket und könnt damit wirklich etwas anfangen. Vor allem im Telekom-Netz sind solche günstigen Handytarif-Angebote extrem rar gesät.