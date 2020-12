Die Deutsche Telekom haut im Dezember ein richtig dickes Datengeschenk an seine Kunden raus. Stolze 100 GB Highspeed-Datenvolumen bekommen die meisten Kunden, die einen Vertrag oder eine Prepaid-Karte bei dem Mobilfunkanbieter haben. GIGA verrät euch, wie ihr euch das Geschenk sichert.

Deutsche Telekom Facts

Telekom verschenkt 100 GB Highspeed-Datenvolumen

Wer bei der Telekom einen Vertrag hat oder auch nur eine Prepaid-Karte, kann sich freuen. Ab heute könnt ihr euch 100 GB Highspeed-Datenvolumen kostenlos zusätzlich sichern. Dieses könnt ihr nach Abruf bis zum Ende des Monats im besten Mobilfunknetz Deutschlands verbraten. Auch wenn wir uns aktuell nicht so frei bewegen und alles machen können wie sonst, kann man das Datenvolumen nutzen, um beispielsweise mit der Familie und Freunden in Kontakt zu bleiben, die man an Weihnachten oder Silvester nicht sehen kann. Doch auch sonst kann man das Datenvolumen einfach zum Konsum von Videos, Filmen, Serien oder Zocken nutzen. Dazu braucht ihr nur eine App:

Um die 100 GB Highspeed-Datenvolumen zu erhalten müsst ihr ganz einfach die MeinMagenta-App herunterladen, euch dort anmelden und es wird schon „Ihr Geschenk ansehen“ angezeigt. Mit einem Druck auf „Geschenk einlösen“ nehmt ihr an der Aktion teil. Danach stehen euch 100 GB zusätzliches Highspeed-Datenvolumen zur Verfügung, dass ihr zuerst verbraucht, bevor ihr an euer normales Datenvolumen geht. Ihr bekommt zur Sicherheit eine SMS, die die Aktivierung bestätigt.

Smartphone-Tarife bei der Telekom

Wieso ihr regelmäßig euren Handyvertrag kündigen solltet:

Wer kann an der Telekom-Aktion teilnehmen?

Im Grunde alle, die einen Handyvertrag nach 2011 abgeschlossen haben. Zudem sind auch Prepaid-Nutzer zugelassen. Nachfolgend die detaillierte Auflistung der Kunden, die sich das Datengeschenk sichern können:

MagentaMobil

MagentaMobil Young

Family Card

Data Comfort

MagentaMobil Prepaid

Kunden mit CombiCard

Die Aktion läuft nur im Dezember, sodass ihr euch das Highspeed-Datenvolumen jetzt sichern solltet, um den ganzen Monat Zeit zu haben, es zu verbrauchen.