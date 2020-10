In Deutschland wird der Ausbau des Handynetzes immer weiter vorangetrieben. Doch wie gut ist die Abdeckung der Telekom, von Vodafone und o2 eigentlich in eurer Region? Genau das kann jetzt auf einer unabhängigen Karte betrachtet werden.

Telefon, Vodafone und o2: Netzabdeckung auf einer Karte

Die Bundesnetzagentur hat eine Karte gestartet, auf der man erstmals die Netzabdeckung von allen drei Mobilfunkanbietern in Deutschland gleichzeitig betrachten kann. Bisher war es nur möglich, die einzelnen Netze mit der Unterscheidung zwischen 2G, 3G, 4G und 5G zu betrachten. Somit bekommt man auf einen Blick direkt angezeigt, wie gut die Dichte des Netzes dort ist, wo man lebt oder die meiste Zeit verbringt und kann auf Basis dieser Informationen dann entscheiden, welches Netz das beste für einen ist.

Genau diese Empfehlung geben wir auch immer bei unseren Tarif-Deals. Wenn ihr wisst, welches Netz bei euch am besten ausgebaut ist, wählt ihr einfach den passenden Tarif dazu aus. Es muss nicht immer die Telekom sein, die natürlich mehr kostet, es kann auch mal o2 sein, wodurch man dann ordentlich Geld sparen kann und trotzdem ein gutes Netz bekommt. Mit der neuen Karte kann man genau diese Entscheidung leichter treffen – und das wollen auch viele. Schon kurz nach dem Start der Karte zur Netzabdeckung der Bundesnetzagentur ist die Seite komplett überlastet und funktioniert nicht mehr. Wenn ihr also zur Karte wollt, folgt diesem Link. Es könnte aber sein, dass sie zum aktuellen Zeitpunkt nicht funktioniert. Die Bundesnetzagentur arbeitet aber schon an einer Lösung, um die Verfügbarkeit wieder herzustellen.

Die Bundesnetzagentur hat die Mobilfunkbetreiber in Deutschland zuletzt stark unter Druck gesetzt, damit der 4G-Ausbau in Deutschland die Abdeckung erreicht, die versprochen wurde. Anhand dieser Karte kann man sich dann selbst überzeugen, ob das geklappt hat. Jetzt muss sie nur noch funktionieren.