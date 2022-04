Nach Telltales Bankrott im Jahr 2018, war die Zukunft der beliebten Adventures unsicher. Nach der Ankündigung zu The Wolf Among Us 2, folgt nun aber noch ein anderer Klassiker, der wiederbelebt wird. Dieses Mal jedoch von einem anderen Entwickler.

Tales From The Borderlands 2 angekündigt

Freunde interaktiver Geschichten haben Grund zur Freude, denn eines der beliebtesten Telltale-Spiele bekommt eine Fortsetzung spendiert. So hat niemand geringeres als Gearbox, das Entwicklerstudio hinter den Borderlands-Spielen, nun bekanntgegeben, dass Spielern ein neues Tales From The Borderlands kurz bevorsteht.

Und „kurz bevorsteht“ ist nicht übertrieben. Denn das überraschend angekündigte Spiel soll noch dieses Jahr erscheinen, wie ein Sprecher von Gearbox auf einem Event der PAX East bekanntgibt. (Quelle: Twitter)

Was ist außerdem bisher bekannt?

Vom Inhalt her solltet ihr keine direkte Fortsetzung der Geschehnisse des ersten Teils erwarten. Es wurde nämlich bereits angekündigt, dass eine neue Gruppe an interessanten Charakteren im Fokus stehen soll.

Dass die eine oder andere geliebte Figur aus dem ersten Teil einen Auftritt haben wird, ist aber gut möglich. Immerhin schien Fionas und Rhys‘ Reise noch nicht ganz abgeschlossen zu sein.

Einen ersten Trailer gibt es leider noch nicht, dafür aber dieses Bild, das die Schatten der neuen Protagonisten zeigt:

Telltale Games ist dieses Mal nicht an der Entwicklung des Spiels beteiligt. Das Adventure wird inhouse, also komplett von Gearbox selbst, entwickelt.

Das heißt aber nicht, dass Telltale das Spiele-Machen komplett aufgegeben hat. Immerhin wurde das Unternehmen, nach seinem Bankrott im Jahr 2018, ein Jahr später aufgekauft. Seitdem konzentriert sich das Team auf die Marken, die ihnen noch gehören. Allen voran The Wolf Among Us. (Quelle: IGN)

Die Fortsetzung zum düsteren Märchen erwartet euch im Jahr 2023. Einen ersten Trailer gibt es hier zu sehen:

The Wolf Among Us 2: Offizieller Trailer

