In Deutschland wird von vielen Seiten ein Tempolimit auf Autobahnen gefordert. Es würde die Umwelt schützen, Unfälle vermeiden und hätte noch viele weitere Vorteile. Ob es dazu unter der aktuellen Regierung kommt, hat unser Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt im Sommerinterview mit der ARD verraten.

Olaf Scholz: Kein Tempolimit in Deutschland

Im Sommerinterview der ARD hat Olaf Scholz einige wichtige Fragen beantwortet, die die Menschen wirklich interessieren. Darunter hat er klar Position zum Thema Tempolimit auf Autobahnen in Deutschland bezogen. Das wird es nicht geben. Im von der SPD, den Grünen und der FDP unterschriebenen Koalitionsvertrag sei ein generelles Tempolimit ausgeschlossen. Dieser Punkt wurde von der FDP gefordert und daran muss sich die Bundesregierung halten. Unter der aktuellen Regierung wird es also kein Tempolimit auf deutschen Autobahnen geben (Quelle: Tagesschau).

Wegen des Angriffskriegs von Russland gegen die Ukraine war zuletzt ein vorläufiges Tempolimit im Gespräch, da im Sommer ein Spritmangel befürchtet wurde. Es war auch ein autofreier Sonntag im Gespräch, wie es ihn schon in den 1950er- und 1970er-Jahren gab. All das wird es in Deutschland nicht geben. Auf Autobahnen darf während der Regierungszeit von Olaf Scholz also weiter so schnell gefahren werden, wie es das Auto hergibt.

Für die Stadt würde auch so ein günstiges E-Auto ausreichen:

Squad: Günstiges Solar-E-Auto vorgestellt

Was passiert nach dieser Bundesregierung?

Das wird die große Frage sein. Die FDP wird weiterhin dabei bleiben, dass es kein Tempolimit für Deutschland gibt. Die Grünen sind dafür und haben das deutlich klar gemacht. Auch die SPD scheint nicht komplett abgeneigt, will aber auch nicht gegen den Koalitionsvertrag verstoßen. Die nächste Regierung wird also vor einer echten Herausforderung stehen, wenn die Inflation weiter so hoch bleibt, Rohstoffe wie Gas, Benzin und Diesel knapper und teurer werden. Wer die besten Ideen für die Zukunft hat, sodass es für die Deutschen nicht noch teurer wird, das Land technologisch und wirtschaftlich aber komplett abgehängt wird, wird die größten Chancen haben, sich zu beweisen. Es stehen harte Zeiten bevor, das sollte jedem klar sein.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.