Elon Musk lässt seinen Worten Taten folgen: Noch in diesem Jahr will er das Supercharger-Netzwerk von Tesla auch für andere Elektroautos verfügbar machen. Damit nennt der Tesla-Chef erstmals einen Zeitrahmen für die geplante Öffnung. Es gibt allerdings noch Unklarheiten.

Elon Musk bestätigt Laden am Supercharger für E-Autos außer Tesla

Wie bei Elon Musk üblich kommen die größten Neuigkeiten praktisch aus dem Nichts. So auch dieses Mal, denn jetzt bestätigt der Tesla-Chef ein Gerücht, über das seit einiger Zeit spekuliert wurde. Demnach gibt es Übereinkommen mit anderen Autoherstellern zum Aufladen von deren E-Autos an Teslas Supercharger-Stationen. Das bestätigte Musk auf die Frage von Marques Brownlee, einem bekannten YouTuber, hin.

Der hatte sich darüber gewundert, dass anscheinend niemand auf das Angebot einer Kooperation mit Tesla zur Nutzung der Ladestellen des E-Auto-Herstellers eingehen wolle. Musk bestätigte daraufhin, dass einige eben das tun. Das Interesse sei bisher aber eher zurückhaltend, so der Tesla-Chef. Die Supercharger würden auch anderen Elektroautos zugänglich gemacht. Musk ging nicht weiter darauf ein, um welche Hersteller oder Modelle es sich dabei handele und wann die Freischaltung tatsächlich passiert.

Kostenlos Strom tanken dank Software-Fehler

In Deutschland und Europa ist das Tanken am Tesla-Supercharger zumindest technisch relativ einfach. Dank des CCS-Standards sind ohnehin viele E-Autos bereits mit kompatiblen Anschlüssen ausgerüstet. Hier hatte Tesla sich bereits an den europäischen Markt angepasst. Im Sommer konnten viele Fahrer eines Elektroautos für kurze Zeit an Teslas Superchargern umsonst Strom tanken – anscheinend wegen eines Software-Fehlers. Ein Videoteam von Nextmove stellte dabei fest, dass verschieden E-Auto-Modelle mehrerer Marken problemlos mit der Ladeinfrastruktur von Tesla zusammenarbeiteten. Zuvor waren entsprechende Gerüchte von Tesla-Sprechern zurückgewiesen worden.

Seitdem hat der E-Auto-Pionier sich allerdings offener für Zusammenarbeit gezeigt. Konkrete Plane nannte Musk in einem Interview nicht, doch man werde Gespräche führen, sollte jemand Interesse an einer Kooperation haben. Im Rahmen eines Besuchs in Deutschland beim Bau von Teslas Gigafactory in Grünheide hatte Musk vor einigen Wochen auch einen Abstecher bei VW in Wolfsburg gemacht und dort eine Testfahrt im neuen ID.4 absolviert.