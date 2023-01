Wenn ihr euch einen neuen Tesla kaufen wollt, dann seid ihr aktuell in der glücklichen Lage, ordentlich Geld zu sparen. Tesla hat nämlich nicht nur den Preis für die E-Autos gesenkt, sondern auch die Finanzierung viel günstiger gemacht. Wenn ihr das Geld in der Zwischenzeit anlegt, könntet ihr sogar etwas Gewinn machen.

Tesla senkt die Preise erneut

Erst kürzlich hat Tesla die Preise für das Model 3 und Model Y ordentlich gesenkt. Seitdem überlegen sich viele, die bisher noch gezögert haben, einen Tesla zu kaufen. Wer nicht das ganze Geld auf einmal bezahlen will, kann finanzieren. Und genau da hat Tesla gerade die Preise gesenkt. Für den Ballonkredit werden nur noch 1,99 Prozent effektiver Jahreszins fällig. In meinem Beispiel hier mit 10.000 Euro Anzahlung über 36 Monate:

Tesla hat die Zinsen auf 1,99 Prozent gesenkt. (Bildquelle: GIGA)

Wer kürzlich einen Tesla per Finanzierung bestellt hat, müsste eigentlich 4,6 Prozent zahlen. Doch auch dafür gibt es eine Lösung. Im „Tesla Fahrer und Freunde“-Forum wird nämlich berichtet, dass wenn das Auto noch nicht geliefert wurde, man bei der Santander Consumer Bank AG anrufen und den Zinssatz der Finanzierung reduzieren lassen kann. Sollte das nicht klappen, kann man immer noch stornieren und mit den neuen Konditionen bestellen.

Legt ihr das nicht sofort bezahlte Geld in der Zeit an, beispielsweise bei Trade Republic, wo ihr aktuell 2 Prozent Zinsen bekommt (bei Trade Republic anschauen), dann könnt ihr sogar einen Mini-Gewinn machen. Bei Festgeld ist sogar noch mehr drin. Steigen die Zinsen in den nächsten Monaten, wovon auszugehen ist, könntet ihr sogar noch mehr profitieren. Eure Rate bleibt durch den Vertrag ja gleich.

Bei Tesla läuft auch nicht immer alles rund:

Tesla will unbedingt E-Autos verkaufen

Doch wieso macht Tesla das jetzt nach der Preissenkung? Das Angebot verrät es im Grunde selbst. Nur wenn ihr bis zum 11. März die Finanzierung zu 1,99 Prozent oder das Leasing für 0,99 Prozent abschließt und gleichzeitig das Auto bis zum 31. März ausgeliefert wird, bekommt ihr den reduzierten Preis. Tesla sitzt aktuell auf vielen unverkauften E-Autos und produziert immer weiter. Die Ziele für die Zulassungszahlen des 1. Quartals sollen erreicht werden, sodass Tesla weitere Anreize schaffen muss.