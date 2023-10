Teure Strom- und Gaspreise: 5 einfache Tipps zum Energiesparen

Der Winter wird wieder teuer – so viel ist klar. Für Strom und Gas müssen die Deutschen sehr viel tiefer in die Tasche greifen als in den vergangenen Jahren. Das Gebot der Stunde lautet daher: Energiesparen. Dazu haben Experten jetzt 5 praktische Tipps verraten, mit denen jeder Haushalt ohne viel Aufwand Energie im Winter sparen kann.

Der Winter versprüht seinen ganz eigenen Zauber. Wenn die Tage kürzer werden, es draußen stürmt und schneit, zieht man sich gerne ins wohlig-warme Zuhause zurück. In diesem Jahr könnte aber alles anders werden: Gasmangel und teure Strompreise bedrohen viele Verbraucher. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft e.V. (BDEW) rät deshalb eindringlich zum Energiesparen und hat dazu 4+1 Regeln parat, mit denen jeder Haushalt seinen Beitrag leisten kann.

Experten verraten 5 Regeln zum Energiesparen

Badewanne vermeiden: Eine Badewanne fasst 150 bis 180 Liter Wasser und dieses Wasser will erhitzt werden. Wer duscht statt badet, der reduziert nicht nur den Wasserverbrauch, sondern spart sich die höheren Warmwasser-Kosten der Badewanne. Kürzer duschen: Muss es immer die 20-minütige Dusch-Einlage sein? Wer der Dusche den Vorzug vor der Wanne gibt, sollte sich fragen, ob nicht ein kürzeres Duschen auch ausreicht. Professioneller Heizungscheck: Ein Blick auf die Heizung lohnt. Durch andere Einstellungen schlummert hier oft enormes Einsparpotenzial. Ein professioneller Heizungscheck beim Fachmann kostet zwar, kann auf mittlere und lange Sicht aber viel Geld sparen. Heizung runterdrehen: Zusammen mit dem Heizungscheck sollten Verbraucher sich die Frage stellen, ob die Raumtemperatur nicht auch ein oder zwei Grad niedriger ausfallen kann. Jedes eingesparte Grad reduziert die Kosten deutlich und mit einem warmen Pulli lässt es sich Zuhause auch gut auskommen.

Ein Balkonkraftwerk ist ebenfalls eine Möglichkeit, seine Energiekosten zu senken:

Warnung vor Heizlüftern

Regel Nummer 5 ist vielmehr eine Warnung vor den aktuell so beliebten Heizlüftern und Radiatoren. Die sind laut BDEW nicht dafür gemacht, eine Heizung zu ersetzen und sollten nur mit Bedacht eingesetzt werden. Im Extremfall, so die Energie-Experten, könne das zu überlasteten Stromnetzen und Blackouts führen. Im Vergleich sind die kleinen Geräte ohnehin die teuerste Art zu heizen.

Eine energieeffiziente Waschmaschine hilft ebenfalls beim Sparen.

