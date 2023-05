Die FDP will deutsche Innenstädte autofreundlicher gestalten. Vor allem das Parken direkt vor Ort soll einfacher werden, wie es in einem Beschlussentwurf der Partei heißt. Eine „autofeindliche, ideologische Verkehrspolitik“ sei schädlich, weshalb flexiblere Parkregeln hermüssten.

FDP: Kostenloses Kurzparken in Innenstädten

Obwohl sich die Mehrheit der Bevölkerung in Umfragen für autofreie Innenstädte ausspricht, will die FDP das Gegenteil durchsetzen. Zentren sollen nach Vorstellung der Partei durch mehrere Maßnahmen autofreundlicher werden, wie in einem Beschlussentwurf zu lesen ist. Über diesen Entwurf soll das FDP-Präsidium bald abstimmen.

Konkret stört sich die FDP an einer „autofeindlichen, ideologischen Verkehrspolitik“, die nicht nur schädlich, sondern auch kontraproduktiv für das Klima sei. Städte sollten unter anderem dafür sorgen, dass ein kostenloses Kurzparken direkt vor Ort möglich wird. Parkautomaten könnten dazu um eine sogenannte Brötchentaste erweitert werden. Autofahrer stellen ihr Fahrzeug dann kurz ab, um zum Beispiel beim Bäcker etwas einzukaufen.

Neben Vorteilen für Autofahrer sieht die FDP auch eine Entlastung der Ordnungsämter. Auch würden Innenstädte durch Autoverkehr attraktiver, da so mehr soziale Teilhabe möglich sei (Quelle: n-tv).

Unabhängig vom Autoverkehr setzt sich die FDP in ihrem Entwurf erneut für eine Lockerung der Öffnungszeiten im Einzelhandel ein. Es sollen weitere Möglichkeiten für Sonntagsöffnungen geschaffen werden, um „mehr Einkaufserlebnisse“ bieten zu können. Das Sonntagsgeschäft dürfe nicht dem Online-Handel überlassen werden.

Für manche Autos reichen auch kleine Parklücken:

Squad: Günstiges Solar-E-Auto vorgestellt

Bevölkerung will autofreie Innenstädte

Hingegen haben repräsentative Umfragen ergeben, dass sich die Mehrheit der Deutschen autofreie Innenstädte wünscht. Nur rund ein Drittel möchte weiterhin, dass auch die Zentren weiter unmittelbar mit dem Auto erreichbar bleiben (Quelle: Statista).

Eine Studie des Instituts für transformative Nachhaltigkeitsforschung ist zu dem Ergebnis gekommen, dass Autofahrer in Berlin lediglich für 9 Prozent des Umsatzes verantwortlich sind. In autofreien Innenstädten entstünden im Durchschnitt 30 Prozent mehr Geschäfte, die wiederum für mehr Umsätze im Einzelhandel sorgen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook oder Twitter.