Stellt euch einmal vor: Ein acht Jahre alter Bengel hat gerade neben euch Skyrim angefangen und rennt auf einen Riesen zu, um ihm den Garaus zu machen. Was ihr sagen würdet wäre ohne Frage: „Na, das wirst du sicher nicht schaffen, mein Lieber.“ HA! Aber er hat ihn geschafft.

Früh übt sich, und das auch in The Elder Scrolls 5: Skyrim. Ihr denkt, ihr seid gute Spieler? Ihr denkt, ihr könnt nahezu alles mit euren Hunderten von Stunden im Spiel? Gut, das könnt ihr vielleicht, aber schafft ihr auch einen Riesen mit einem Level-3-Charakter? Wenn nicht, dann ist dieser nur acht Jahre alte Spieler besser, als ihr. Zumindest in Skyrim. Oder wenigstens darin, überstarke Gegner mir fiesen Tricks niederzustrecken.

Da ist also dieser Typ jkaugs, der auf Reddit über einen 8-Jährigen berichtet, der einen Riesen einzig mit Pfeilen zu Fall gebracht hat. Der clevere Trick dabei? Der Kleine hat den Riesen einfach zu einem verlassenen Wehrturm geführt, sich innerhalb der Ruine versteckt und von dort aus Pfeile geschossen. Der Riese kam aufgrund seiner Größe nicht hinterher, und hatte demnach keine Chance, ihn mit einem Schlag ins Nirwana zu befördern:

„Ich hab‘ ihm gesagt, das wäre eine schreckliche Idee, mach’s nicht! Der Junge lockte das verdammte Ding in einen verlassenen Wehrturm, und dann musste er ihn nur noch durch die Tür hindurch abschießen. Das hat ihn jeden einzelnen Pfeil gekostet, den er hatte, aber er hat’s geschafft! Bin richtig stolz, und es ist mir nicht mehr gestattet, ihm irgendwelche Ratschläge zu geben.“

Wenn er selbst keinen Pfeil ins Knie bekommt, könnte aus dem Jungen noch ein verdammt großer Abenteurer werden.

Nun, da ich so darüber nachdenke, ist da durchaus etwas magisch-nostalgisches an der ganzen Geschichte. Erinnert ihr euch an ähnliche Verfolgungsjagden? Oder Tricks? Ich weiß ja noch, da ich einmal vor vielen hundert Jahren klein gewesen bin und Morrowind gespielt habe, war genau das auch meine Not-Strategie: Überstarke Gegner wurden um Bäume oder Gebäude herumgejagt und mit Pfeilen beschossen. Oder aber ich habe mich auf den Dächern der Städte eingenistet, und es hagelte von dort aus unermüdlich Pfeile.

Wie wäre es mit einem neuen, zuweilen frischen Besuch in Skyrim?

Wenn ihr etwas in den The Elder Scrolls-Spielen wirklich, wirklich wollt, tja – dann gibt es auch einen Weg, das ist ohne Frage die Wahrheit. Womöglich ist also der einzige Unterschied zwischen uns und dem 8-jährigen Jungen eines: Geduld.