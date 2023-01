Amazon läutet 2023 mit einer neuen Sammlung an Gratis-Game für alle Prime-Abonnenten ein. Ab sofort könnt ihr euch 6 neue Spiele-Hits völlig kostenlos schnappen – darunter auch das Horror-Highlight The Evil Within 2.

Amazon Facts

Update vom 4. Januar 2023:

Ab sofort könnt ihr euch bei Amazon als Prime-Abonnent sechs neue Gratis-Spiele für den PC schnappen und für immer behalten. Die Games sind aktuell zusätzlich zu den 10 Spielen verfügbar, die ihr euch bei Prime Gaming bereits seit Ende Dezember schnappen könnt – siehe unten.

The Evil Within 2

Breathedge

Lawn Mowing Simulator

Beat Cop

Chicken Police – Paint it Red

Faraway 2: Jungle Escape

Hinweis: Die meisten der Spiele bekommt man entweder als direkten Download über Amazon oder als Code, den man bei GOG einlösen kann. In beiden Fällen kann man sich die Spiele als Installer herunterladen und so auch dauerhaft sichern. Das klappt auch dann, wenn ihr die kostenlose 30-Tage-Probemitgliedschaft von Amazon Prime besitzt.

Originalmeldung vom 13. Dezember 2022:

Amazon hat angekündigt, dass ihr euch mit eurem Prime-Abo zum Jahresende zusätzlich zu den aktuell verfügbaren Gratis-Games noch 10 weitere kostenlose Highlights schnappen könnt. Die folgenden Spiele könnt ihr euch ab dem 27. Dezember sichern:

Dishonored 2

Metal Slug

Metal Slug X

Metal Slug 3

Real Bout Fatal Fury

The King of Fighters 2003

The Last Blade

The Last Blade 2

Twinkle Star Sprites

SNK 40th Anniversary Collection

Brothers: A Tale of Two Sons Launch Trailer

Prime Gaming im Dezember 2022: Das sind die kostenlosen Inhalte

Neben den Gratis-Games gibt es bei Amazon auch wie gewohnt kostenlose Inhalte. Zu den Highlights im Dezember zählen die folgenden Items:

Exklusive Inhalte bei Prime Gaming im Dezember 2022:

FIFA 23 - Prime Gaming Pack (ab jetzt verfügbar)

Apex Legends - Catalyst Natural Essence Bundle (ab jetzt verfügbar)

Dead by Daylight - The Legion: Luminescent Carver (ab jetzt verfügbar)

Destiny 2 - Concentric Dawn Exotic Bundle (ab jetzt verfügbar)

Lost Ark - Battle Item Chests Pack (ab jetzt verfügbar)

World of Tanks - Striker Package (ab jetzt verfügbar)

Legends of Runeterra - Tier 3 Prismatic Chest and Rare Cards (ab dem 6. Dezember verfügbar)

Raid: Shadow Legends - Shield Artifact Pack (ab dem 7. Dezember verfügbar)

Übrigens: Falls ihr vorher noch keine Prime-Kunden wart, könnt ihr Amazon Prime 30 Tage kostenlos testen (bei Amazon ansehen).

Amazon Prime bietet deutlich mehr als Gratis-Versand und Zugriff auf Prime Video – wir verraten euch, was das Amazon-Abo sonst noch für euch bereithält:

Amazon Prime: Die 9 größten Vorteile im Überblick Abonniere uns

auf YouTube

Auch im Dezember 2022 könnt ihr bei Prime Gaming wieder eine Menge an Geschenken abstauben. Diesen Monat sind insgesamt 8 Spiele gratis im Angebot, ebenso wie zahlreiche Ingame-Items für aktuelle Top-Spiele.