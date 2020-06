Ihr besitzt eine PS4 Pro und müsst euch deshalb keine Sorgen machen? Nun, glauben wir den ersten Testern, so röchelt selbst die PS4 Pro derart laut bei dem Spiel, dass ihr kaum noch den Spielton hört. Ups?

The Last Of Us 2 Facts

Psst: The Last of Us 2 wird von einigen auserwählten Seelen gerade getestet. Und natürlich wusstest ihr das bereits, immerhin erscheint das Spiel am 19. Juni, sollte alles wie geplant laufen. Erste Meinungen durften zudem auch schon über das Spiel geteilt werden – und die beweisen ohne Frage, dass The Last Of Us 2 tatsächlich so brutal wird, wie die Trailer zuvor angedeutet hatten.

Bisher noch nicht bekannt war jedoch, wie brutal Naughty Dogs Blockbuster zu euer PS4 sein soll. Mehrere Tester haben mittlerweile angegeben, das Spiel würde die Konsole bis an seine Grenzen treiben – und sie derart laut röcheln lassen, dass sie den Spielton lauter drehen mussten. Das ... klingt nicht gut?

i can answer this finally lol!!!!



I have a first model PS4 Pro. Vents are clean. During The Last of Us 2, the fans are louder than my air-conditioning unit. They were so loud I had to raise the volume up on my speakers.



Even when I knocked it down to 1080p mode. https://t.co/Is2SR28uW4 — Gene Park (@GenePark) June 1, 2020

„Ich habe ein erstes Modell der PS4 Pro. Die Lüftung ist sauber. Während ich The Last of Us 2 spiele, ist die Lüftung lauter als meine Klimaanlage. Es war so laut, dass ich den Spielton erhöhen musste.“

Berichte von Crashes gab es zwar noch nicht, aber unsere Kollegen von Der Standard haben den lauten Lüfter beim Spielen von The Last of Us 2 bestätigt. Das Problem bestehe übrigens auch auf der normalen PS4, falls ihr euch das gefragt habt.

Bilderstrecke starten (15 Bilder) The Last of Us 2: Alles über Setting, Story und Charaktere

Ganz nebenbei: Wenn The Last of Us 2 der PS4 schon den letzten Atem raubt, was ist dann mit Cyberpunk 2077? Springt die Konsole dann im Dreieck und summt Time To Say Goodbye? Lasst uns einfach hoffen, dass es sich einfach nur um einen Bug oder einen Fehler handelt, den Naughty Dog vor Release oder kurz danach noch aus dem Spiel patchen können.