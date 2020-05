Er ist da! Wie angekündigt wirft Naughty Dog mit dem nächsten offiziellen Trailer zu The Last of Us 2 um sich. Das Spiel erscheint am 19. Juni 2020, wenn dieses Mal alles gut geht.

The Last Of Us 2 Facts

Nachdem Naughty Dog am Dienstag den neuen Trailer zu The Last of Us 2 auf Twitter angekündigt hatten, ist er endlich da. Eines vorab: Im Internet kursieren momentan einige fiese Spoiler zur Story und zu etlichen (eigentlich unveröffentlichten) Cut-Scenes im Spiel, denen ihr aus dem Weg gehen solltet. Nach neuesten Informationen waren es wohl Hacker, welche in Naughty Dogs Server eingedrungen sind, um die Daten zu stehlen. Bis zum Release im Juni 2020 rate ich euch daher, allen nicht-offiziellen Videos wohlweislich aus dem Weg zu gehen. Zumindest, wenn ihr nicht jetzt schon das Ende wissen möchtet.

Genug gewartet, schaut euch den neuen Trailer zu The Last of Us 2 an:

Oh! Vorbestellen könnt ihr euch The Last of Us 2 übrigens auch wieder, denn das Spiel ist seit Veröffentlichung des Release-Termins wieder auf magische Weise im PS Store erschienen. The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni exklusiv für die PS4, weitere Releases auf anderen Plattformen sind bislang nicht geplant.