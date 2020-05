Im Rahmen des jüngsten State of Play-Events von PlayStation, stellte The Last of Us 2 Director Neil Druckmann das Spiel vor, zeigte neue Sequenzen sowie zuvor nie gesehenes, aber durchaus beeindruckendes, Gameplay.

The Last Of Us 2 Facts

Rund 25 Minuten ging das Event, in dem Druckmann The Last of Us 2 vorstellte und neues Gameplay präsentierte. In beeindruckender Grafik und mit zahlreichen Details versehen, spielt der Nachfolger nach den Ereignissen von Ellie und Joel. Ellie ist inzwischen 19 Jahre alt und hat sich zu einer starken und eigenständigen Frau entwickelt, die in The Last of Us 2 auch das erste Mal eine zwischenmenschliche Beziehung erfährt.

In der Fortsetzung hat Ellie außerdem an Skills zugelegt, so kann sie jetzt zusätzlich klettern, springen und Seile nutzen, um an Ressourcen und schwer erreichbare Plätze zu kommen. Das Video, in dem alles gezeigt wird, haben wir unten für euch eingebunden.

Was denkt ihr, wie lange ihr durchkommen könntet?

Zombie-Apokalypse!!! Ihr seid auf den letzten Metern auf dem Weg zum rettenden Helikopter und dann passiert es doch noch: Ihr werdet gebissen. Euer Schicksal ist besiegelt. Doch wie lange würde es dauern, bis ihr tatsächlich zum Zombie werdet? Findet es mit unserem Quiz heraus!

The Last of Us 2: Seattle auf dem Pferd erkunden

Die Geschichte von The Last of Us 2 spielt in Seattle. Die Stadt hat sich inzwischen zu einer großen Quarantäne-Zone entwickelt und wird nicht nur von alten und neuen Infizierten beherrscht, auch zwei rivalisierende Gruppen machen Ellie dort das Leben schwer. Die Gruppe WLF besitzt zahlreiche militärische Waffen, die Scars bevorzugen allerdings leisere Waffen wie Bögen und Pfeile. Ein Pferd macht es Ellie zumindest leicht, die Stadt zu erkunden und so schnell von einem Ort zum anderen zu kommen.

Ellie hat neben den unterschiedlichsten Waffen auch Freunde, die sie in den Kämpfen unterstützen. Sie kann sich allerdings auch gut allein wehren oder den Gegnern mit Ausweich- und Versteckmanövern entkommen.

Das Craften spielt in The Last of Us 2 eine große Rolle und Skill-Bäume helfen dem Spieler, den eigenen Kampfstil auszubauen. Minen und explodierende Pfeile sorgen zusätzlich für ordentlich Wumms in den Kämpfen.

The Last of Us Part 2 erscheint voraussichtlich am 19. Juni 2020 exklusiv für die PlayStation 4. Was haltet ihr von dem gezeigten Gameplay-Material? Freut ihr euch auf das Spiel? Schreibt es uns sehr gerne in die Kommentare.