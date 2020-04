The Last of Us 2: Release „bis auf Weiteres“ verschoben

The Last of Us 2 wird nicht am 29. Mai 2020 erscheinen, genauso wenig wie das Marvel-Spiel Iron Man VR am 15. Mai: Sony und Naughty Dog erklären, wie es dazu kommt. (Das ist kein Aprilscherz. Leider.)

Infolge der Ausbreitung des Coronavirus wird Sony The Last of Us 2 nicht Ende Mai veröffentlichen, sondern verschiebt das Spiel auf unbestimmte Zeit. Das hat der Publisher auf Twitter dazu verraten:

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel’s Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

„Update: Sony Interactive Entertainment hat die schwierige Entscheidung getroffen, den Release von The Last of Us II und Marvel’s Iron Man VR bis auf Weiteres zu verschieben. Im Bezug auf die Logistik, hält uns die globale Krise davon ab, allen Spielern jene Release-Erfahrung zu gewähren, die sie verdient haben.“

Hier gemeint ist sicherlich die gleichzeitige globale Auslieferung des Spiels zum Release-Tag. Wie wir gestern berichteten, hatte auch Final Fantasy 7 Remake mit Lieferstörungen zu kämpfen – woraufhin FF7 Remake 9 Tage zu früh in Australien erschienen ist.

Infolge der Coronavirus-Pandemie: Wann können wir mit dem Release rechnen?

The Last of Us 2 ist so gut wie fertig, fügt Naughty Dog in einem weiteren Twitter-Beitrag zum Thema an. Es werden gerade die letzten Bugs ausgemerzt:

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a — Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

„Außerdem, selbst wenn wir rechtzeitig mit The Last of Us 2 fertig werden würden, müssten wir uns einer Realität stellen, in der wir TLOU2 nicht zu unserer Zufriedenheit herausbringen könnten. Wir wollen, dass jeder das Spiel zur selben Zeit spielen kann, um sicherzustellen, dass jeder die beste Spielerfahrung durchleben wird. Das bedeutet schließlich, unser Spiel solange zu verschieben, bis wir die logistischen Probleme lösen können.“

Alles, was wir zu The Last of Us 2 wissen:

Bilderstrecke starten (15 Bilder) The Last of Us 2: Alles über Setting, Story und Charaktere

Es geht hier also nicht darum, das Spiel noch rechtzeitig fertigzustellen – sondern alleinig um die Möglichkeit, es global und gleichzeitig verschicken zu können. Daher ist es unmöglich, ein neues Release-Datum zu schätzen; weder für The Last of Us II noch für Marvel’s Iron Man VR. Immerhin ist es auch unmöglich vorauszusehen, wann die Coronavirus-Pandemie wenigstens zum Großteil überstanden sein wird.