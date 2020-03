The Last of Us bekommt eigene HBO-Serie, mit der Chance auf mehrere Staffeln

Bald können wir uns gänzlich in The Last of Us suhlen – mit dem Release von The Last of Us 2 am 29. Mai 2020, und in Erwartung einer The Last of Us-Serie, die schon jetzt in Entwicklung bei HBO ist.

2020 könnte das Jahr sein, in dem Videospiel-Serien – im Gegensatz zu Verfilmungen – zu neuem Glanz aufblühen. Da war Netflix‘ The Witcher, das sich unter anderem von CD Projekt Reds Spielen inspirieren lassen hat, und da ist jetzt The Last of Us: Wie Hollywood Reporter berichtet, ist HBO gerade fleißig dabei, gemeinsam mit Chernobyl-Schöpfer Craig Mazin eine Serie zu der bekannten Videospiel-Reihe ins Leben zu rufen.

Neben Mazin werden noch andere bekannte Figuren an der The Last of Us-Serie werkeln: Neil Druckmann, der Writer und Creative Director vom Videospiel The Last of Us und Evan Wells, der Präsident von Naughty Dog – maßgeblich in der Rolle, die Serie zu produzieren und ihr ein wenig Geld zukommen zu lassen.

Und, falls ihr The Last of Us nie gespielt habt: Der PlayStation-Exklusivtitel hat mehrere Preise für seine emotionale Story rund um den hartgesottenden Joel und die 14-jährige Ellie in der Postapokalypse eingeheimst. Die beiden treffen per Zufall aufeinander, werden jedoch durch die Schrecken dieser tödlichen, von Zombie-artigen Kreaturen beherrschten Welt zusammengeschweißt. Zudem ist Ellie kein normales Kind, sondern könnte der Schüssel für eine wie auch immer geartete Heilung sein – warum, das solltet ihr am besten selbst herausfinden. Entweder, indem ihr das Spiel im PS Store kauft oder, indem ihr auf die Serie wartet. Ansonsten haben wir die Geschichte der beiden für euch hier zusammengefasst:

HBOs The Last of Us-Serie wird sich sehr wahrscheinlich der Geschichte des ersten Teils annehmen. Mit dem baldigen Release von The Last of Us 2 steht aber auch einer zweiten Staffel nichts im Weg – vorausgesetzt, die Serie wird derart erfolgreich, wie es sich Naughty Dog und HBO erhoffen.