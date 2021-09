Die Serien-Adaption des PlayStation-Hits The Last of Us nimmt Formen an: Während Fans dem Start der HBO-Serie entgegenfiebern, gibt es jetzt ein erstes Bild der beiden Schauspieler in ihren Rollen als Joel und Ellie. Treffen die Serienmacher damit die Vorbilder des PS4-Blockbusters?

The Last of Us: Das erste offizielle Bild der Serie

Die Produktion der Serie zum beliebten PS4-Kracher The Last of Us ist in vollem Gange. Die letzte große Neuigkeit zur HBO-Serie drehte sich um die Besetzung von Joel und Ellie durch Pedro Pascal und Bella Ramsey. Zum ersten Mal sieht man die beiden Schauspieler jetzt in ihren Rollen.

Serienschöpfer Neil Druckmann postete das Bild auf seinem Twitter-Account:

„Als ich sie zum ersten Mal in ihren Kostümen am Set sah, dachte ich: ‚Heilige Scheiße! Das sind Joel und Ellie!‘ Die HBO-Adaption von Naughty Dogs The Last of Us nimmt volle Fahrt auf! Kann es kaum erwarten, euch mehr zu zeigen (von allen unseren Projekten!). Herzlichen TLoUDay!!!“

Seht ihr Hinweise auf die Story?

Obwohl das erste Bild zur Serie die Gesichter der Protagonisten nicht zeigt, lässt die authentische Kleidung sofort erahnen, dass es sich hier um Ellie und Joel handelt. Auch die beiden Rucksäcke sind nah am Original aus dem Spiel. Doch was hat es mit dem Flugzeug auf sich?

Im Hintergrund ist ein abgestürztes Flugzeug zu sehen. Im ersten Teil der Spielereihe ist ein Flugzeug nicht Bestandteil der Story. Entweder verfolgt die Serie hier einen eigenständigen Ansatz, um euch die Geschichte näher zu bringen oder die Trümmer sollen nur die Atmosphäre der postapokalyptischen Welt gekonnt einfangen.

Die erste Staffel wird sich zwar an den Geschehnissen des ersten „The Last of Us“-Teils orientieren, in einigen Episoden aber in großen Teilen davon abweichen. Die erste Staffel soll insgesamt zehn Episoden enthalten, bei der jede einzelne einen Produktionswert von etwa 10 Millionen Dollar haben soll. (Quelle: IGN)

Kennt ihr schon dieses Easter Egg aus The Last of Us 2? Schaut euch das Video mit Ellies musikalischen Künsten gleich einmal an:

