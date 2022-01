PlayStation-Entwickler Naughty Dog jongliert aktuell gleich mehrere spannende Projekte. Ein gut informierter Leaker berichtet nun, dass das Remake des PS3-Klassikers The Last of Us noch dieses Jahr erscheinen könnte.

The Last of Us Facts

Mit The Last of Us hat Naughty Dog einen modernen Horror-Klassiker geschaffen, der 2013 auf der PS3 sein Debüt feierte und in Form eines Remasters wenig später auch auf die PS4 kam. Nun könnte der PlayStation-Hit bereits zum dritten Mal releast werden – und zwar als Remake für die PS5. Laut Leaker und Branchen-Insider Tom Henderson steht der Release sogar noch dieses Jahr bevor.

The Last of Us: Remake für die PS5 soll laut Gerücht 2022 kommen

Henderson, der in der Industrie bisher unter anderem für Leaks zu Call of Duty, Battlefield und GTA bekannt war, postete auf Twitter, dass das Remake zu The Last of Us bereits weit fortgeschritten sei. Das Spiel könne sogar in der zweiten Jahreshälfte 2022 releast werden.

Außerdem gab Henderson zu Protokoll, dass auch der Multiplayer-Modus zu The Last of Us 2 beinahe fertig sei und ebenfalls noch dieses Jahr auf den Konsolen landen könnte. Hinsichtlich der kommenden HBO-Serie könnte 2022 für das Franchise somit ein ziemlich beeindruckendes Jahr werden.

Naughty Dog mit großen Plänen für die Zukunft

Naughty Dogs Co-Präsident Neil Druckmann hatte vor wenigen Tagen auf der CES 2022 bereits davon gesprochen, dass das Studio momentan an mehreren Projekten arbeite und es nicht erwarten könne, mehr davon zu erzählen. (Quelle: YouTube) Während das Remake zu The Last of Us zwar bisher nicht offiziell bestätigt worden ist, könnte dies dennoch sicherlich eines der angedeuteten Spiele sein, schließlich wurde über das Projekt im letzten Jahr von Bloomberg berichtet. (Quelle: Bloomberg)

Ein Neu-Release von The Last of Us wäre 2022 Stand jetzt aber wohl trotzdem eine gewisse Überraschung – zumal es unter Gamern noch immer umstritten ist, ob das Zombie-Abenteuer überhaupt ein PS5-Remake benötigt. (Quelle: spieletipps)

In unserem Video zeigen wir euch, welche Spiele auch noch hoffentlich 2022 erscheinen werden:

