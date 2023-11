The Marvels ist ein Kino-Flop: Doch Disney+ kann jetzt punkten

Das Marvel Cinematic Universe hat schon bessere Tage gesehen. Kein Superhelden-Abenteuer will im Kino so richtig funken. Auf Disney+ kann ein Serienfinale die Fans jetzt aber vollkommen überzeugen.

The Marvels scheitert im Kino: Wie geht es mit dem MCU weiter?

The Marvels ist nicht der Befreiungsschlag, den Disney aktuell braucht. Über das Startwochenende hinweg konnte das Superhelden-Abenteuer weltweit lediglich 110 Millionen US-Dollar an den Kinokassen einspielen. Zum Vergleich: Der Vorgänger Captain Marvel erreichte im selben Zeitraum 455 Millionen US-Dollar. Mit einem Einspielergebnis von 47 Millionen US-Dollar in den USA ist das der schlechteste Start eines MCU-Films überhaupt (Quelle: IGN).

Auch Kritiker kann The Marvels nicht überzeugen. Mit 62 Prozent auf Rotten Tomatoes fallen die Reviews eher verhalten aus. Dementgegen steht immerhin ein Publikums-Score von 84 Prozent. IMDb bewerten das Superhelden-Team-Up schlussendlich mit 6,2 von 10 Sternen (Quelle: Rotten Tomatoes/ IMDb).

Unsere Kollegen von kino.de bringen euch für The Marvels auf den neuesten Stand:

Loki ist die letzte Hoffnung für viele Marvel-Fans

Während The Marvels enttäuscht, schafft es ein anderes MCU-Projekt an die Spitze. Mit dem Finale der zweiten Staffel von Loki hat Disney+ einen echten Publikumsliebling abgeliefert. Das Finale „Glorreiches Ansinnen“ erreicht auf Rotten Tomatoes eine Bewertung von 75 Prozent. Auf IMDb steht es dagegen bei 9,6 von 10 Sternen – ein neuer Rekord für das MCU (Quelle: Rotten Tomatoes/ IMDb)

Auch auf Reddit wird Loki gefeiert:

„Lokis glorreiches Ansinnen war es, die Hoffnung der Menschen in das MCU wiederzubeleben.“ (hobbitonsunshine auf Reddit)

„Loki ist wirklich der Gott der Geschichten. Das MCU könnte diesen Jazz jetzt gerade gebrauchen! (Creative-Improvement auf Reddit)

Auch wenn es im Kino gerade nicht rund läuft, kann das MCU also zumindest noch auf Disney+ einen Erfolg verzeichnen.