The Office: Gestrichene Szene hätte selbst die treuesten Fans vergrault

Die amerikanische Version der Sitcom The Office hat während ihrer 9 Staffeln weltweit zahlreiche Fans gewonnen – doch eine geplante und ziemlich kontroverse Szene hätte viele Anhänger wohl vor den Kopf gestoßen und möglicherweise den Erfolg der Serie beeinträchtigt.

Wie der ganz normale Wahnsinn in dem Büro einer Firma für Papier- und Bürobedarf aussieht, konnten Zuschauer 9 Staffeln lang in der US-Version von The Office begutachten. Die amerikanische Sitcom setzte im Vergleich zum britischen Original und der deutschen Ausgabe Stromberg zumindest in späteren Folgen eine Prise weniger auf zehennagelrollende Fremdscham und stattdessen etwas mehr auf die Entwicklung der Beziehung zwischen Jim (John Krasinski) und Pam (Jenna Fischer). Doch eben genau dieses Herzstück wäre der Serie beinahe herausgerissen worden.

The Office: Szene hätte Beziehung zerstört

Die romantische Beziehung zwischen Jim und Pam zieht sich in The Office wie ein roter Faden durch die gesamte Serie – von den freundschaftlichen Anfängen über Hochzeit und Nachwuchs bis hin zu unvermeidbaren Problemen, die das Paar auf den Prüfstand stellen. Eines dieser Probleme hätte in der achten Staffel beinahe deutlich größere Konsequenzen nach sich gezogen, denn es war vorgesehen, dass Jim mit Pams Mutterschaftsvertretung Cathy fremdgehen sollte.

Die geplante Affäre geht aus dem Buch Welcome to Dunder Mifflin: The Ultimate Oral History of The Office hervor. Dem Vertrauensbruch stand jedoch Schauspieler John Krasinski im Weg, der sich weigerte, die Szene zu drehen. Krasinski wendete sich dafür an den Showrunner Greg Daniels und äußerte seine Sorge, dass Zuschauer Jim das Fremdgehen nicht verzeihen würden. Letztendlich konnte sich der Schauspieler durchsetzen und die Affäre wurde einkassiert – Cathys Annäherungsversuche während der Geschäftsreise nach Florida haben es allerdings bekanntermaßen in die Serie geschafft. (Quelle: Buzzfeed)

Weiterer Sitcom-Hit streicht Affäre

The Office ist interessanterweise nicht die einzige US-Sitcom, in der eine im Drehbuch platzierte Affäre durch einen Schauspieler verhindert worden ist – auch in der Kult-Serie Friends gab es eine Szene, die die Beziehung zwischen Chandler und Monica wohl irreparabel beschädigt hätte und die glücklicherweise nicht umgesetzt wurde.

