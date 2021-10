Ein neues Anzeichen auf den Release des Next-Gen-Upgrades von The Witcher 3: Wild Hunt ist aufgetaucht – die langerwartete Version für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S könnte demnach schon bald verfügbar sein.

The Witcher 3: Wild Hunt Complete Edition für die PS5 und die Xbox Series X|S hat eine Alterseinstufung von der europäischen Institution PEGI (Pan European Game Information) erhalten. Die Veröffentlichung des Next-Gen-Upgrades scheint also nicht mehr in allzu weiter Ferne zu liegen – das beigefügte Release-Datum sorgt allerdings für etwas Verwirrung.

CD Projekt Red: Next-Gen-Upgrade vielleicht schon in greifbarer Nähe

Eine PEGI-Alterseinstufung bedeutet in der Regel, dass ein Spiel kurz vor dem Release steht. Als Datum wird auf der Website sogar der 19. Oktober 2021 angeführt – hier muss es sich allerdings um einen Irrtum handeln, denn gestern wurde die PS5- und Xbox-Series-X|S-Version keinesfalls veröffentlicht. Ein genauer Termin steht also weiterhin nicht fest.

Publisher CD Projekt Red hatte das Next-Gen-Upgrade ursprünglich in der zweiten Jahreshälfte 2021 eingeplant – allerdings war es nun lange still um das Projekt geworden und viele Gamer hatten mit einer Verschiebung gerechnet. Nun scheint es so, als könnte das kostenlose Upgrade für alle Besitzer der Last-Gen-Version doch noch dieses Jahr auf den neuesten Konsolen landen. Die Altersempfehlung lautet übrigens wie bereits bei der Last-Gen-Version: ab 18 Jahren. (Quelle: PEGI)

The Witcher: Ende des Jahres auf PS5, Xbox und Netflix?

Wenn das Next-Gen-Upgrade von The Witcher 3: Wild Hunt noch dieses Jahr auf der Xbox Series X|S und der PS5 landen sollte, dann können sich Fans von Geralt auf einen vollgepackten Jahresendspurt freuen – schließlich steht auf Netflix ebenfalls The Witcher Staffel 2 in den Startlöchern. Die Serie soll am 17. Dezember die Geschichte des Hexers weitererzählen.

Das Next-Gen-Upgrade für The Witcher 3: Wild Hunt hat eine europaweite Alterseinstufung nach dem PEGI-System erhalten. Ein Release der Version für die PS5- und Xbox-Konsolen könnte somit schon bald stattfinden.