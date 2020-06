Kürzlich feierte GOG den 5. Geburtstag von The Witcher 3: Wild Hunt, nun feiern sie den Release von Galaxy 2.0. Um die Freude mit euch zu teilen, schenkt der Publisher denjenigen, die das Rollenspiel auf der Konsole oder dem PC besitzen, eine kostenlose Kopie auf GOG.

Im Moment gibt es bei GOG zahlreiche Gründe mit den Fans zu feiern. Um ihre Dankbarkeit für die Unterstützung auszudrücken, starteten die Macher eine Verschenk-Aktion. In Zukunft sollen weitere Aktionen folgen, doch erst einmal bekommt ihr eine kostenlose Kopie des Spiels.

Die Aktion gilt für diejenigen, die bereits The Witcher 3: Wild Hunt oder The Witcher 3: Wild Hunt - Game of the Year Edition auf der PlayStation, der Xbox, Steam, Origin und Epic Games besitzen. Da es bei Galaxy 2.0 keine Switch-Integration gibt, ist die Handheld-Konsole hier ausgeschlossen.

Keine Lust auf Monster bekämpfen? Dann vielleicht auf eine ruhige Partie Gwent.

The Witcher 3: So erhaltet ihr euer Gratis-Spiel

Um euch eure Gratis-Version zu sichern, müsst ihr lediglich die Plattform, auf der ihr das Spiel besitzt, mit GOG Galaxy 2.0 verknüpfen. Das beliebte Rollenspiel erscheint dann in der Bibliothek.

Welche Version des Spiels ihr bekommt, hängt davon ab, welche ihr bereits besitzt. Besitzt ihr The Witcher 3: Wild Hunt, erhaltet ihr diese erneut – das Gleiche gilt für die Game of the Year Edition. Dabei ist es nicht relevant, ob ihr Erweiterungen besitzt oder nicht. Genauere Details gibt es auf der FAQ-Seite der Aktion.

Wenn ihr bereits die gleiche Version von The Witcher 3: Wild Hunt bei GOG euer Eigen nennt, könnt ihr trotzdem an der Aktion teilnehmen. Ihr erhaltet stattdessen einen Geschenkcode des Spiels (entspricht eurer Version des Spiels). Der Code ist eine Woche lang gültig.

Die Aktion endet am 23. Juni 2020 um 13:00 Uhr, bis dahin müsst ihr euch das Gratis-Spiel gesichert haben.