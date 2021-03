The Witcher 3: Wild Hunt gehört weltweit zu den am besten bewerteten Spielen. Nun befindet sich die Saga auf dem Weg zu den Next-Gen-Konsolen, auf denen ihr das legendäre Action-Rollenspiel noch einmal erleben könnt – in einer verbesserten Version.

The Witcher 3: Wild Hunt Facts

The Witcher 3: Großes Update ist in Arbeit

Laut eines offiziellen Statements von CD Projekt Red befindet sich die Next-Gen-Version von The Witcher 3: Wild Hunt für PC, PS5 und Xbox Series X/S in der Entwicklung.

Zwar war das Spiel dank der Rückwärtskompatibilität technisch bereits auf den Next-Gen-Konsolen verfügbar, die neue Version soll allerdings die Vorteile der fortschrittlichen Hardware richtig nutzen. Das Studio verspricht sowohl visuelle als auch technische Verbesserungen und auf der Webseite des Spiels werden explizit Raytracing und schnellere Ladezeiten erwähnt. Ob die neue Version 4K unterstützen wird, ist noch nicht bekannt, aber durchaus wahrscheinlich.

Was ist eigentlich ein Hexer und was macht er eigentlich? Wir erklären es euch:

The Witcher 3: Wann erscheint das Update?

Einen genauen Termin gibt es zwar noch nicht, doch CDPR plant, die neuen Versionen in der zweiten Hälfte des Jahres 2021 zu veröffentlichen.

Die Next-Gen-Edition enthält sowohl das Basisspiel als auch die DLCs und kann als eigenständiges Spiel gekauft werden. Solltet ihr das Spiel bereits besitzen, erhaltet ihr ein kostenloses Update – das gilt auch für die PC-Spieler.

Übrigens: Solltet ihr euch für die Netflix-Serie zur Franchise interessieren, gibt es gute Nachrichten. Neue Bilder vom Set der zweiten Staffel verraten, dass die sagenumwobene Wilde Jagd wohl auch in der Serie auftauchen wird.

Gwent wird in dem Spiel großgeschrieben. Wir haben Tipps für euch:

The Witcher 3 im PlayStation Store

Wie steht ihr denn zum Spiel The Witcher 3: Wild Hunt? Habt ihr es schon durchgespielt und wenn ja, werdet ihr die verbesserte Version auch spielen? Besucht uns gerne auf Facebook und schreibt uns eure Meinung dazu in die Kommentare.