The Witcher: Nach 10 Jahren haben Fans erster Stunde wieder Grund zur Freude

Der große Hype um Geralt von Riva entstand zwar mit CD Projekt Reds Videospielen, seinen Ursprung fand The Witcher allerdings in den Romanen des polnischen Autors Andrzej Sapkowski. Zehn Jahre nach dem letzten Werk will der sich jetzt an eine neue Witcher-Geschichte wagen.

The Witcher (Serie bei Netflix) Facts

The Witcher: Buchautor arbeitet nach 10 Jahren an neuem Roman

Im Jahr 2013 erschein mit „Zeit des Sturms“ das aktuell letzte Buch aus der Witcher-Reihe vom polnischen Autor Andrzej Sapkowski. Der große Durchbruch für Hauptfigur Hexer Geralt von Riva kam dann 2015 mit The Witcher 3: Wild Hunt vom Studio CD Projekt Red. Während sich die Videospiel-Adaption bis heute die ungebrochene Fan-Liebe sichern konnte, stößt die Netflix-Serie trotz drei Staffeln nach wie vor auf Kritik.

Vor Spiel und Serie waren Geralt, Yennefer und Ciri eher unter Fans von Fantasy-Romanen bekannt, doch für diese Fans der ersten Stunde – und natürlich auch alle späteren Liebhaber der Buchreihe – gibt es gute Nachrichten. In einem Livestream mit fünf ukrainischen Autorinnen des YouTube-Kanals „Fantastic talk(s)“ erklärte Sapkowski, dass er an einem weiteren Buch arbeitet, welches in der Welt von The Witcher sein Setting finden soll.

Laut der Übersetzung der Fanseite Redanian Intelligence arbeitet Sapkowski an einem neuen Buch über Hexer, und das laut eigener Aussage „sehr fleißig“. Der Autor geht sogar davon aus, dass er vielleicht noch ein Jahr braucht, um das Buch zu beenden. Ob das nun bedeutet, dass bereits 2024 ein neues Witcher-Buch erscheint, ist unklar. (Quelle: Redanian Intelligence).

Worum soll es im neuen Roman gehen?

Redanian Intelligence zeigt in einem Ausschnitt der polnischen Comic Con aus dem Jahr 2018, in der Sapkowski ein klares „Nein“ auf die Frage nach einer Fortsetzung der Bücher um Geralt gibt. Die Dame vom See war für ihn damals das Ende der Geschichte und er würde eher ein Prequel schreiben oder sich anderen Nebengeschichten widmen. Ob das fünf Jahre später aber immer noch gilt, bleibt abzuwarten.

In der Witcher-Welt tut sich in den nächsten Jahren noch einiges. Liam Hemsworth übernimmt in der Netflix-Serie für Henry Cavill, das Spin-off um die Ratten ist in Arbeit, genau wie der zweite Animationsfilm Sirens of the Deep. In Sachen Videospiele geht es ebenfalls weiter, CD Projekt Red hat ganze fünf Spiele in der Pipeline.