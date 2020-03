The Witcher: Netflix-Serie in nur 20 Sekunden erzählt

Ihr habt einfach keine Zeit, die ganze The Witcher-Serie auf Netflix zu schauen? Dann haben wir das Richtige für euch: Seriously Sketchy erzählt die gesamte Staffel in nur 20 Sekunden.

Die zweite Staffel von Netflix‘ Erfolgsserie The Witcher ist bereits in Arbeit, und kürzlich wurde die Besetzung bekanntgegeben. Doch auch die erste Staffel wird noch immer gern und viel geschaut.

Obwohl die erste Staffel gerade einmal aus acht Episoden besteht, handelt es sich um eine sehr umfangreiche Geschichte – mit einer doch recht unübersichtlichen Timeline. Kann man das alles in nur 20 Sekunden packen? Die Antwort ist: Ja. Zumindest grob.

Wir führen euch durch die Timeline!

Bilderstrecke starten (34 Bilder) The Witcher: Netflix-Serie, Bücher und Spiele in der kompletten Chronologie

„Es ist schnell und schmutzig!“

– Das steht in der Beschreibung von Seriously Sketchers, und in der Tat ist das Video, das mitsamt dem Intro und Outro gerade einmal 30 Sekunden lang ist, durchaus informativ:

Was haltet ihr von dem Video? Fehlt etwas Wichtiges – und wie hatte euch die erste Staffel eigentlich gefallen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.