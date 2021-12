Für Fans von The Witcher ist dies ein wirklich schönes Weihnachten. Denn Netflix präsentiert euch nicht nur die zweite Staffel von The Witcher, sondern auch den ersten Teaser-Trailer zur Prequel-Serie Blood Origin, die in der Elfenwelt 1200 Jahre vor den Ereignissen der Hauptserie spielt.

Sphärenkonjunktion und der erste Hexer

Netflix hat vor wenigen Tagen die zweite Staffel von The Witcher mit Henry Cavill als Geralt von Riva veröffentlicht. Im Abspann der letzten Folge erwartet euch zudem eine Überraschung: Der erste Teaser-Trailer zur Prequel-Serie The Witcher: Blood Origin. Diese soll im kommenden Jahr erscheinen und eine bislang unbekannte Geschichte darüber erzählen, wie sich die Welten der Monster, Menschen und Elfen verschmolzen haben. Um Letztere soll es in Blood Origin gehen, da die Serie in der Elfenwelt vor 1200 Jahren spielt.

Hier seht ihr den knapp einminütigen Trailer zu The Witcher: Blood Origin:

The Witcher: Blood Origin | Netflix

Aber die Serie heißt immer noch „The Witcher“ und deshalb darf ein Hexer nicht fehlen. Anders als in der Hauptserie wird es aber nicht um Geralt von Riva gehen, sondern um den ersten Hexer.

Weitere Informationen zu Blood Origin

Die Handlung dreht sich um eine Gruppe von Elfen – gespielt von Vikings-Darsteller Laurence O'Fuarain, Star-Trek-Schauspielerin Michelle Yeoh und weiteren Akteuren – in der Zeit, als die sogenannte Sphärenkonjunktion geschah. Diese wird selbst in den Büchern nicht im Detail erläutert, aber sie war der Grund dafür, dass nun bedrohliche Bestien auf Menschen Jagd machen. Zum Schutz der Menschheit wurde schließlich die Entstehung der Hexer notwendig.

In der Mini-Serie Blood Origin, die sechs Episoden umfassen soll, möchten die Macher ebenjenes näher beleuchten. Da der erste Hexer erst nach der Sphärenkonjunktion erschaffen wurde, ist es möglich, dass erneut mit Zeitsprüngen gearbeitet wird, ähnlich wie in Staffel 1 von The Witcher.

Die Dreharbeiten zur Prequel-Serie sind bereits am 21. November 2021 abgeschlossen worden. The Witcher: Blood Origin erscheint voraussichtlich 2022 auf Netflix. Die zweite Staffel von The Witcher steht seit dem 17. Dezember auf Netflix zum Streamen zur Verfügung.