The Wolf Among Us 2 meldet sich mit neuen Details wieder. Ort und Zeit des Nachfolgers sowie der aktuelle Stand der Entwicklung sind nun bekannt.

The Wolf Among Us Facts

The Wolf Among Us 2 ist nicht mehr weit entfernt

Nach der finanziellen Misere von Telltale Games schien eine bereits angekündigte Spielefortsetzung zur Comic-Serie The Wolf Among Us ausgeschlossen. Doch seit 2019 ist Telltale wieder zurück im Spiel und ein Nachfolger zum düsteren Märchen-Krimi ist ebenfalls in der Mache. Branchen-Insider und Twitternutzer @shinobi602 offenbart nun weitere Details zu The Wolf Among Us 2.

Der Nachfolger soll sechs Monate nach den Ereignissen des ersten Teils spielen. Der gewählte Schauplatz sei erneut New York; dieses Mal während der Winterzeit. Darüber hinaus soll The Wolf Among Us 2 bereits in der vollen Produktion sein und ein fertiges Skript vorliegen. Motion Capturing sei ebenfalls im Gange, sodass ihr mit einem nicht allzu fernen Release rechnen könnt – zumindest nicht ferner als The Elder Scrolls 6.

Das Spiel basiert zudem auf der Unreal Engine. Weitere Details folgen in der kommenden Magazinausgabe von Game Informer. Telltale Games ließ auch verlauten, dass mehr Informationen im nächsten Jahr verraten werden.

Neben The Wolf Among Us 2 arbeitet Telltale Games gemeinsam mit den Machern von Life is Strange: True Colors an einem Spiel zu The Expanse. (Quelle: Twitter, Telltale Games)

Wolf Among Us 2 - The Game Awards Teaser Trailer

Was ist The Wolf Among Us?

Das Telltale-Spiel erschien 2013 und entführt euch in fünf Episoden in eine düstere Fabelwelt, in der Sheriff Bigby Wolf einen rätselhaften Mord aufklären muss. Wie üblich müsst ihr Quick-Time-Events richtig ausführen und schwere Entscheidungen treffen, um den Verlauf der Geschichte zu bestimmen.

The Wolf Among Us zählt zu den beliebtesten Telltale-Spielen und hält auf Metacritic einen User Score von 8.8 mit über 800 Bewertungen auf dem PC. (Quelle: Metacritic) Ein Veröffentlichungsdatum für den zweiten Teil könnte nächstes Jahr enthüllt werden.

