Der Discounter Lidl bringt seine günstige Alternative zum Thermomix von Vorwerk zurück in den Handel – zu einem neuen Tiefstpreis. Die Küchenmaschine Monsieur Cuisine Édition Plus gibt es ab kommenden Montag für 99 Euro statt ursprünglich 199 Euro. GIGA verrät, wie ihr den Alleskönner bekommt.

Günstige Thermomix-Alternative nächste Woche bei Lidl

Lidl hat ab Montag, den 18.05.2020 im Rahmen seiner Lidl-Days die Küchenmaschine Monsieur Cuisine Édition Plus im Angebot. Kostenpunkt: 99 Euro. Das ist ein hervorragender Preis für den Dauerbrenner. Der UVP lag bei 199 Euro, im Februar 2020 hatte der Discounter die Küchenmaschine kutzzeitig für 149 Euro im Angebot. Mit dem jetzigen Preis ist aber ein neuer Preis-Tiefpunkt erreicht, wie auch die Statistiken das Preisvergleichsportals idealo zeigen.

Das Angebot wird es am Montag sowohl in den Lidl-Filialen als auch online geben. Bei der Bestellung per Internet muss man noch 4,95 Euro Versandkosten mit einberechnen.

Die Küchenmaschine Monsieur Cuisine Édition Plus funktioniert ganz ähnlich wie der Thermomix von Vorwerk, auch wenn an manchen Stellen ein paar Abstriche gemacht werden müssen. Immerhin muss für die Lidl-Maschine aber auch kein vierstelliger Betrag ausgegeben werden.

Im Angebot: Das kann die Monsieur Cuisine

Beworben wird die Monsieur Cuisine Édition Plus als „Alleskönner für die Küche“. Es stehen zehn wählbare Kochfunktionen zur Verfügung, um uns die Arbeit zu erleichtern. Zu den Funktionen gehören Kochen, Anbraten, Dampfgaren, Mixen, Kneten und Pürieren. Darüber hinaus kann die Thermomix-Alternative von Lidl Essen zerkleinern und sogar Eis crushen.

Der Behälter aus Edelstahl besitzt ein Fassungsvermögen von 2,2 Liter. Die Geschwindigkeit lässt sich in zehn Stufen regeln. Eine Waage hat die Küchenmaschine ebenfalls integriert, ebenso wie ein LC-Display. Hier lassen sich Zeit, Geschwindigkeit und die aktuelle Temperatur ablesen.

Lidl: Küchenmaschine mit viel Zubehör

Neben dem Mixbehälter aus Edelstahl bietet die Lidls Thermomix-Alternative mit dem französisch klingenden Namen noch einiges an Zubehör. Mit dabei ist ein Messbecher, ein Dampfgaraufsatz (mit Deckel und Gareinsatz) sowie noch weitere Einsätze zum Kochen. Auch ein Kochbuch hat der Hersteller noch mit in das Paket gelegt. Vom Mixbehälter selbst und dem Kochbuch mal abgesehen kann alles in der Spülmaschine gereinigt werden.

Im Online-Shop von Lidl hat die Monsieur Cuisine Édition Plus sehr gute Bewertungen erhalten. Gelobt werden vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis und die gute Verarbeitung der Küchenmaschine. In einem Fernseh-Beitrag vom ZDF kommt man ebenfalls zu dem Schluss, dass die Silvercrest-Maschine in vielen Bereichen mit dem Thermomix mithalten kann und deutlich besser ist als preiswerte Produkt eines Konkurrenz-Herstellers.